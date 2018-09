JUST NU: Skadeavbräck i Norrköping - så startar Peking och AIK i toppmötet

När startelvorna till matchen presenterades stod det klart att Norrköping får klara sig utan duon Kasper Larsen och Alexander Jakobsen. Sedan tidigare stod det dessutom klart att Filip Dagerstål missar matchen. Att både Larsen och Dagerstål missar matchen innebär att Andreas Johansson bildar trebackslinje tillsammans med Henrik Castegren och Lars Krogh Gerson.

I AIK gjordes inga förändringar jämfört med när laget mötte Häcken innan det allsvenska uppehållet. I anfallet bildar således formstarka Henok Goitom anfallspar tillsammans med Tarik Elyounoussi.

Startelvor:

Norrköping: Pettersson – Castegren, Johansson, Krogh Gerson – Smith, Fransson, Thern, Thorarinsson – Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb

AIK: Linnér – Milosevic, Karlsson, Jansson – Sundgren, Adu, Olsson, Larsson, Rashidi – Elyounoussi, Goitom

Du ser mötet mellan IFK Norrköping och AIK på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se.