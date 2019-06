JUST NU: Solheim och Fenger från start i Bajen - Karlsson startar för Gnaget

I AIK är det värt att notera att Per Karlsson, som inför uppgavs vara ett frågetecken, spelar från start. Dessutom får anfallaren Chinedu Obasi spela från start.

Bajen ställer upp med Mads Fenger och Mats Solheim i mitten, trots att båda två dragits med skadebekymmer.

Startelvor:

AIK: Linnér, Dimitriadis, Karlsson, Mets - Sundgren, Larsson, Adu, Elyounoussi, Salétros - Obasi, Goitom

Hammarby: Curci - Sandberg, Fenger, Solheim, Widgren - Bojanic, Djurdjic, Andersen - Khalili, Kjartansson, Tankovic.

Matchen börjar klockan 15.00 under söndagen, sändningen 14.30, och visas på C More Fotboll och streamat på cmore.se.