JUST NU: Startelvorna släppta i TFF-Hammarby

Hammarby kommer till kvällens match med en 4-1-seger mot Dalkurd i ryggen. Klubben ligger för närvarande sex poäng bakom serieledarna AIK - och man går in i kvällens match mot Trelleborgs FF med tre poäng i sikte.

Startelvor:

TFF: Johansson - Nielsen, Sudic, Blomqvist, Sarkodie - Hörberg, Olsson, Nilsson, Jovanovic - Brorsson, Hümmet.

Hammarby: Wiland - Paulsen, Fenger, Fällman, Neto Borges - Svendsen, Junior, Andersen, Hamad - Tankovic, Djurdjic.

Matchen visas på C More Fotboll och streamas på C More. Sändningen börjar 18.50, avspark 19.00.