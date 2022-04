JUST NU: Stefanelli ger AIK ledningen i Stockholmsderbyt

Under söndagen är det dags för det första Stockholmsderbyt i allsvenskan säsongen 2022 när AIK tar emot Djurgårdens IF på Friends Arena.

När startelvorna släpptes stod det klart att AIK-kuggen Bilal Hussein är tillbaka från start för hemmalaget. Den svenske U21-landslagsmannen har varit borta en period på grund av skada, men gjorde inhopp senast mot Varberg - men i derbyt startar han.

I Djurgården kommer Gustav Wikheim in i stället för Joel Asoro som utgick på grund av en smäll mot IFK Göteborg. Samtidigt kliver Emmanuel Banda in från start i stället för skadade Rasmus Schüller på det centrala mittfältet.

ANNONS

Efter knappa kvarten skapade Blåränderna matchens första farliga målchans när Banda blev helt fri i straffområdet efter en hörna, men mittfältarens avslut gick tätt utanför. Domaren hade dock hittat en frispark till AIK för gruff i samma situation.

Derbyt hettade till en aning i slutskedet av första halvlek efter att Piotr Johansson fällt Bilal Hussein på mittplan, vilket resulterade i ett gult kort för Dif-backen.

Precis innan halvtidsvilan kom första målet. Nicolás Stefanelli nådde högst på ett inlägg från höger och nickade in 1-0 till AIK.

- Vi spelar hemma, vi vill vinna matcher och vi vill vinna derbyt. Vi har bra energi i dag, säger Stefanelli till Discovery+ i paus, och kommenterar sitt mål:

- Det var ett bra inlägg mot första stolpen, bollen gick över deras första spelare, jag tror det var (Hjalmar) Ekdal. Jag trodde att deras målvakt var nära mig men sen såg jag att bollen gick i mål och jublade.

ANNONS

Nicolás Stefanelli hamnade i fokus förra året då han blev utvisad i derbyt mot Djurgården efter att han tagit av sig tröjan för att fira ett mål. Den här gången stannade tröjan på.

- Jag ville (ta av mig tröjan), men inte i dag, säger AIK-forwarden.

Victor Edvardsen om Djurgårdens första halvlek:

- Så klart att det är surt att släppa in ett mål precis innan halvtid. Vi måste fortsätta trumma på, vi har våra lägen. Vi måste variera vårt spel mer och hitta in både bakom och framför dem. Fortsätter vi kommer vi nog få in en boll också, säger han till Discovery+.

Startelvor:

AIK: Nordfelt - Lustig, Papagiannopolous, Milosevic, Otieno - Elbouzedi, S. Larsson, Hussein, Stefanelli - J. Larsson, Bahoui.

Djurgården: Widell Zetterström - Johansson, Löfgren, Ekdal, Radetinac - Findell, Eriksson, Banda - Wikheim, Edvardsen, Haksabanovic.