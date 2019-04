TV: JUST NU: Stenhårt avslut av Dif-backen - skjuter över

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More

Dryga fem minuter in i matchen skapade Djurgården matchens första farlighet. Mohamed Buya Turay spelade in bollen från vänster och på den bortre stolpen klippte Aslak Witry dit på halvvolley. Avslutet var stenhårt, men gick utanför målramen.

Startelvor:

Örebro SK: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Brorsson - Björnkvist, Rogic, Gerzic, Mårtensson, Wright -Prodell, Strandberg

Djurgården: Bråtveit - Witry, Danielson, Berg, Käck - Ulvestad, Karlström, Ajdarevic - Ring, Buya Turay, Bärkroth

Du ser mötet mellan Örebro och Djurgården på C More Fotboll och kan streama det via cmore.se. Avspark 19:00.