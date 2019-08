JUST NU: Strandberg kylig - ger Örebro ledningen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: C More.

Sirius tar emot Örebro på hemma på Studenternas i allsvenskan under lördagseftermiddagen.

Örebro SK ställdes under lördagen mot IK Sirius i ett formsvagt möte i allsvenskan. ÖSK hade inför matchen tre raka utan seger, medan Sirius senast vann i slutet av juni i allsvenskan. Då tog Närkelaget kommandot på Studenternas.

Kevin Wright tog sig fram längs vänsterkanten och slog in ett inlägg till Carlos Strandberg som nickade mot mål. Anfallaren var nära att få fira, men Johan Alvbåge höll tätt mellan stolparna med en reflexräddning. Några minuter senare fick Strandberg ytterligare en chans, fint framspelad i straffområdet av Martin Broberg och var kylig till 1-0.

Sirius hotade därefter bland annat med ett skott mot mål av Elias Andersson, men fick inte fira den gången.

Lagens startelvor:

Sirius: Alvbåge - Larson, Ceesay, Björkström, Sirelius - Lundholm, Andersson, Busch Thor, Saeid - Haglund, Igbarumah.

Örebro: Jansson - Björnquist, Almebäck, Lorentzson, Wright - Rogic, Gerzic, Amin - Larsson, Strandberg, Broberg.

Du ser lördagens möte mellan lagen på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 16:00.