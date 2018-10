JUST NU: Peking tar ledningen efter Moberg Karlssons jätteskott

IFK Norrköping kan krympa avståndet upp till AIK i guldstriden till en poäng, inför Gnagets bortamöte med Östersund i morgon. Men då krävs seger mot BP på Grimsta IP.

Den första halvleken slutade mållöst, efter att hemmalaget haft de hetaste chanserna. Gästernas Simon Thern tyckte att Peking gjorde en okej första halvlek.

- Fortsätter vi att mala så kommer de att bli trötta, säger Simon Thern till C More i pausen.

I den 52:a minuten tog Norrköping ledningen efter att David Moberg Karlsson knorrade ett läckert skott i stolpen. På returen petade Gudmundur Thorarinsson in 1-0.

Lagens startelvor:

BP: Petric - Björkén, Rauschenberg, Figueroa, Falkmar - Gustafsson, Sandberg Magnusson - Hellqvist, Söderström, Brendeborn - Lahne.

Peking: Pettersson - Castegren, Johansson, Dagerstål - Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb.

