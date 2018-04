JUST NU: Svanberg från start för MFF - ersätter Lewicki

Oscar Lewiciki är sjuk och kommer inte till spel för Malmö FF. Istället startar Mattias Svanberg på mittfältet.

Lagens startelvor:

Elfsborg: Ellegaard - Gojani, Nilsson, Jönsson, Lundqvist - Karlsson, Ishizaki, Holmén, Dyer, Lundevall - Prodell.

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari - Rieks, Svanberg, Bachirou, Traustasson - Rosenberg, Jeremejeff.

Se matchen i C More Fotboll och streamat på C More med matchstart 17.30.