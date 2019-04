TV: JUST NU: Tankovic ger Bajen drömstart

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Hammarby tog tidigt i matchen ledningen, efter ett vackert avslut av Muamer Tankovic. Tankovic fick ostört avancera fram mot straffområdet och avslutet mot Stuhr Ellegaards vänstra stolpe var välplacerat.

Lagens startelvor:

Elfsborg: Ellegaard - Holst, Gregersen, Nilsson, Strand - Levi, Gojani, Olsson, Holmén, Frick - Cibicki.

Hammarby: Curci - Sandberg, Odilon, Fällman, De Brito - Fenger, Tankovic, Andersen - Kacaniklic, Kjartanson, Djurdjic.

Du ser mötet mellan Elfsborg och Hammarby på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.