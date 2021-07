JUST NU: Tidigt Djurgården-ryck - tavla ger 3-0

I Djurgården förra match mot Halmstad spelade varken Haris Radetinac eller Kalle Holmberg från start, men mot Sirius fick duon chansen i Stockholmslagets startelva. En som saknas i Djurgårdens lag är Hjalmar Ekdal, som bröt näsan senast mot HBK. I Sirius startade bland annat nyförvärvet Dennis Widgren, som är på lån från Hammarby.

Ungefär tio minuter in i matchen skapade Djurgården ett fint läge. Aslak Fonn Witry tog sig förbi på högerkanten och skickade in ett inlägg som Haris Radetinac nickade från nära håll. Avslutet gick dock mitt på Hannes Sveijer i Sirius mål som kunde rädda bollen.

ANNONS

20 minuter in i matchen tog Djurgården ledningen genom Jacob Une Larsson. Magnus Eriksson lyfte in en frispark och med en läcker nickskarv nickade Une Larsson in ledningsmålet för Djurgården.

Bara ett par minuter senare kom nästa mål. Denna gång avslutade Hampus Finndell ett anfall där Edward Chilufya svarade för en fin assist då han tog sig förbi på högerkanten och spelade in bollen till Finndell, som från nära håll kunde raka in 2-0-målet för Djurgården.

Och nästa Dif-mål skulle komma omgående. Magnus Eriksson testade avslut från långt avstånd och bollen letade sig in i nät, ett avslut som dock Sveijer i Sirius mål skulle räddat. En tavla av Sirius-målvakten.

Startelvor:

Djurgårdens IF: Widell Zetterström - Witry, Une Larsson, Löfgren, Käck - Finndell, Schüller, Eriksson - Chilufya, Holmberg, Radetinac

ANNONS

IK Sirius: Sveijer - Shabani, Nwadike, Björkström, Widgren - Netabay, Hellborg, Roche - Ortmark, Kouakou, Sugita