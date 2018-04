JUST NU: TV: Trelleborg kvitterar - Jovanovic med kallt avslut

IFK Göteborg fick matchens första farlighet då Emil Salomonsson testade Marko Johansson i hemmalagets mål. Johansson lämnade retur på avslutet, men Tobias Hysén lyckades inte tajma sin löpning för att stöta in returen.

Ledningsmålet kom i stället en stund senare efter en jättebjudning av målvakten Marko Johansson i Trelleborg. Johansson spelade bollen rakt i gapet på islänningen Elias Mar Johansson som i sin tur inte gjorde något misstag.

- Påpassligt av Omarsson men katastrofalt misstag av Johansson som inte får upp bollen. Omarsson kommer helt fri från 40 meter och kan sätta fart, säger C Mores expert Erik Edman.

Strax innan halvtidsvilan kvitterade hemmalaget genom Zoran Jovanovic. En långboll från just Marko Johansson studsade över IFK:s försvar och fri med Pontus Dahlberg lyfte Jovanovic bollen över målvakten.

Lagens startelvor:

Trelleborg: M. Johansson - Nielsen, Hadzikadunic, Bolmqvist, Tideman - O. Johansson, Nilsson, Pode - Jovanovic, Karlsson, Andersson.

IFK Göteborg: Dahlberg - Starfelt, Calisir, Eriksson - Salomonsson, Affane, Diskerud, Wernersson - Omarsson, Hysén, Ohlsson.

