JUST NU: TV: Uppvisning av Hallenius - gör hattrick

I gästerna från Sundsvalls startelva återfanns som väntat den spanska duon David Batanero och Juanjo Ciércoles, som båda var avstängda i det senaste mötet med Norrköping.

I hemmalaget Trelleborg fick Marcus Pode, som fick nöja sig med att vara inhoppare mot Hammarby, chansen från start.

Matchen fick en riktig rivstart med tre mål under den första kvarten. Det inleddes med att Jonathan Tamimi krutade in 1-0 på volley för gästerna - men bara två mintuer senare stötte redan nämnde Pode in kvitteringen efter passning från Zoran Jovanovic.

Sundsvall återtog dock taktpinnen och på ett inlägg från kanten nådde Peter Wilson högst och nickade in 2-1 i den bortre gaveln.

Strax innan paus kom även 3-1 för gästerna, efter en snabb frispark. Linus Hallenius visade upp bra speed och avslutade kyligt bakom Marko Johansson.

Just Hallenius fortsatte sedan att göra mål i den andra halvleken. 4-1 kom efter en riktig snedträff - men bollen gick retfullt över Johansson och in i nät. Strax därpå ryckte han ifrån försvaret och placerade in 5-1 i det bortre hörnet.

Startelvor:

Trelleborg: Johansson - Hörberg, Nielsen, Sudic, Blomqvist, Sarkodie - Olsson, Nilsson, Jovanovic - Hümmet, Pode.

Gif Sundsvall: Eskelinen – Moros Gracia, Björkander, Myrestam – Tamimi, Batanero, Ciércoles, Olsson – Sema, Hallenius, Wilson.