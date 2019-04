JUST NU: Vibe gör första starten sedan återkomsten - här är elvorna i Blåvitts möte med Helsingborg

IFK Göteborg ställs mot Helsingborg på Ullevi. Blåvitt har inför matchen inkasserat tre poäng medan Helsingborg kammat ihop sex poäng.

I IFK Göteborg saknas bland annat Robin Söder (skadad) och Giogij Charaisjvili (avstängd). I Blåvitt får Lasse Vibe göra sin första start sedan återkomsten i klubben.

Helsingborg å sin sida saknar Andri Bjarnason, Andreas Landgren och Fredrik Liverstam. Trion är skadad.

Startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Ohlsson, Starfelt, Calisir, Wernersson - Barny, Erlingmark, Karlsson Lagemyr - Nygren, Vibe, Yusuf.

Helsingborg: Joelsson - Randrup, Holgersson, Granqvist, Eriksson - Abubakari, Persson - Moro, Jönsson, Farnerud - Wanderson.

Mötet mellan IFK Göteborg och Helsingborgs IF sänds på C More Fotboll och cmore.se. Sändningen startar 14.40 och matchen drar igång 15.00.