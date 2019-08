JUST NU: Vibe saknas för Blåvitt mot Kalmar

I IFK Göteborg saknas Lasse Vibe, som avgjorde mot Helsingborg senast.

- Ett sent beslut vi är överens om. Lasse fick inte den positiva reaktion förra veckan som vi hade önskat och han vilar därför i dag, säger tränaren Poya Asbaghi i en kommentar.

Lagens startelvor:

IFK Göteborg: Anestis - Toko, Calisir, Da Graca, Wernersson - Erlingmark, Eriksson, Sana - Aiesh, Söder, Charaisjvili

Kalmar FF: Hägg Johansson - Löfkvist, Elm, Aliti - Manns, Romario, Rafinha, Jakobsen, Agardius - Herrem, Fröling

Du ser mötet på C More Fotboll, C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.