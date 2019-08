JUST NU: Viktor Elm tillbaka - så startar KFF och ÖSK

Viktor Elm fanns med på bänken senast mot Hammarby, men fick inte hoppa in. I måndagens möte med Örebro finns däremot Kalmar-kaptenen med från start då han bildar trebackslinje tillsammans med Fidan Aliti och Henrik Löfkvist.

Lagens startelvor:

Kalmar FF: Hägg-Johansson – Löfkvist, Aliti, Elm – Nouri, Romario, Adrian, Söderqvist, Agardius – Fröling, Rafael

Örebro SK: Jansson – Lorentzson, Almebäck, Granlund, Wright – Rogic, Gerzic, Amin – Larsson, Strandberg, Broberg

Du ser måndagens möte mellan lagen på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 19:00.