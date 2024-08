JUST NU: VSK reducerar

Hammarby IF

Mikkjal Thomassen har fått en tuff start på nya jobbet som AIK-tränare. Under sina inledande två matcher på tränarbänken i svartgult har han fått se sitt lag förlora mot Gais två gånger om. 0-2 i Göteborg på Gamla Ullevi, och 0-1 hemma på Strawberry Arena i måndags.

Den trenden ska nu försökas vändas. Under lördagen reser AIK till Västerås för bortamatch mot Västerås SK i jakt på tre poäng. Ett VSK som förlorade med 0-4 mot BK Häcken i sin senaste match och placerar sig på jumboplats i den allsvenska tabellen.

När elvan släpptes inför avspark stod det klart att AIK gör två ändringar i startelvan jämfört med förlusten mot Gais. Sotirios Papagiannopoulos kliver in istället för Alexander Milosevic, och Rui Modesto klev in istället för Erik Ring.

När matchen väl kom igång var det hemmalaget VSK som skapade den första farligheten när Alexander Thongla-lad Warneryd kom runt på sin högerkant och hittade in till Max Larsson med ett lågt inspel. Vänsterspringaren var först på bollen, men lyckades inte sträcka sig tillräckligt för att peta in matchens första fullträff och likaläget stod sig under de inledande minuterna.

Målnollan skulle dock spräckas under den första halvleken och det var AIK som skulle få nätkänning.

Efter 25 minuters spel hittade Ioannis Pittas fram med ett perfekt inlägg som Rui Modesto kunde nicka in från nära håll och bortaledningen var ett faktum.

Målet var Modestos fjärde under den allsvenska säsongen och detta lär ha varit extra skönt för portugisen som petades i den senaste omgången mot Gais. Fullträffen var även AIK:s första under Mikkjal Thomassens tid som tränare i klubben.

Målet gav AIK välbehövligt andrum och efter Modestos kasse dröjde det mindre än tio minuter innan ledningen skulle utökas.

I den 33:e minuten landade nämligen en andraboll framför fötterna på Dino Besirovic. Han tryckte sedan av på volley och fick på en praktträff som susade in bakom en maktlös Anton Fagerström och AIK hade ryckt åt sig en 2-0-ledning.

Men någon lugn promenad mot tre poäng skulle det inte bli för AIK.

Drygt fem minuter efter 2-0-målet slog Mads Thychosen en svag hemåtpassning som snappades upp av Viktor Granath. VSK-anfallaren kunde sedan från en snäv vinkel trycka in reduceringsmålet, vilket tände hemmahoppet.

Startelvor:

Västerås: Fagerström - G. Granath, Nsabiyumva, Magnusson - Thongla-lad Warneryd, Ask, Linday, Larsson - Ahlinvi, V. Granath, Boudah.

AIK: Nordfeldt - Thychosen, Papagiannopoulos, Tiedemann, Edh - Modesto, Fanne, Salétros, Celina - Pittas, Besirovic.