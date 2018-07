JUST NU: Walker på bänken - så startar Djurgården och Norrköping

Djurgårdens erfarne målvakt Andreas Isaksson kommer inte till spel i dag med anledning av att han nyligen skadade huvudet under träning och därmed ersätts av Tommi Vaiho mellan lagets stolpar, samtidigt som Oscar Jonsson tar plats på bänken.

Dessutom får Kevin Walker börja på bänken till förmån för Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström på Stockholmslagets mittfält.

Startelvor:

Djurgården: Vaiho - Gunnarsson, Danielsson, Olsson, Augustinsson - Radetinac, Ulvestad, Karlström, Ring - Mrabti, Kozica.

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Johansson, Fjoluson - Wahlqvist, Sigurdsson, Krogh Gerson, Thorarinsson - Moberg Karlsson, Holmberg, Skrabb.

Matchen börjar klockan 17.30 och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.