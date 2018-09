JUST NU: Wilson gör 1-0 - efter "flipperspel"

Nahir Besara var i veckan väldigt nära en flytt till Qatar. Men ÖSK krävde ett högre bud, trots att Besara uppfattat att parterna var överens - och flytten gick i stöpet.

Under gårdagen riktade han skarp kritik mot klubben - och på lördagen inledde han mötet med Sundsvall på bänken.

- Det (resan till Qatar) är självklart en av anledningarna till att han inte startar. Han har varit ute och rest och det har varit mycket runt honom så vi tog beslutet att han skulle börja på bänken i dag. Det är en spelare som startat alla matcher tidigare så det är klart att hans resande påverkar valet att inte starta honom, sa tränaren Axel Kjäll till C More inför matchen.

Knappa halvtimmen spelad var det sedan Sundsvall som tog ledningen. Som i ett flipperspel hittade bollen slumpartat fram till Peter Wilson i straffområdet. Wilson gjorde inget misstag utan rakade in 1-0 för Giffarna.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Lorentzson, Tranberg, Almebäck, Ring - Björnkvist, Rogic, Mårtensson, Granlund - Sköld, Bertilsson.

Sundsvall: Eskelinen - Olsson, Myrestam, Moros Gracia, Tamimi - Berg, Ciercoles, Batanero, Sema - Wilson, Hallenius.