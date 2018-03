Kalmar-fansen rasar mot styrelseledamot som sponsrar Öster: "Bör be om ursäkt"

Richard Teern sitter i Kalmar FF:s styrelse - och sponsrar nu även rivalen Östers IF genom Ica Borgholm.

Det får KFF:s supporterunion att ilskna till.

"Vi anser att Richard Teern bör avsluta sitt och Ica Borgholms samarbete med Östers IF med omedelbar verkan samt be om ursäkt till styrelsen och föreningens lojala supportrar", skriver supporterföreningen.