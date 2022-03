Kalmar FF 2022: "Handplockad av Rydström - men bör resas ett frågetecken"

Placering 2021: Plats 6 i allsvenskan.

Nyförvärv: Axel Lindahl (b, Bodø/Glimt), Nahom Girmai Netabay (mf, IK Sirius), Kevin Jensen (mf/fw, Landskrona Bois), Ricardo Friedrich (mv, Ankaragücü), Jakob Kindberg (mv, Örebro Syrianska), David Kristján Ólafsson (b, Ålesund), Simon Skrabb (mf/fw, klubblös), Casper Andersson (mv, uppflyttad till A-laget).

Tillbaka från lån: Elias Olsson (b, FC Groningen), Edvin Crona (fw, Oskarshamn AIK).

Förluster: Nils Fröling (mf/fw, Hansa Rostock), Piotr Johansson (b, Djurgårdens IF), Sebastian Ring (b, Wisla Krakow), Jonathan Ring (mf/fw, Jeju United), Anton Ekeroth (mf, AFC Eskilstuna), Lucas Hägg Johansson (mv, Vejle BK), Tobias Andersson (mv, Gnosjö IF), Emin Nouri (b, slutar), Henrik Löfkvist (b, Jönköpings Södra), Malte Persson (b, IK Brage).

ANNONS

FÖRSÄSONGEN:

Godkänd. Tog sig vidare till kvartsfinal i svenska cupen utan att imponera, dock med många sjukdomar i laget. I kvarten tog det däremot stopp mot ett, för dagen, bättre lag i form av Djurgården. Henrik Rydström gillar att "utmana" sina spelare genom att ändra om i både lagsammansättningar och spelsystem vilket han även har gjort den här försäsongen. Med andra ord ska man inte lägga allt för stor vikt vid KFF:s resultat så här långt.

NYCKELSPELARNA:

Det enkla valet här är så klart Oliver Berg, nominerad till årets mittfältare och MVP i fjol. Och visst, KFF-stjärnan kommer att bli en nyckelspelare även i år - men frågan är om inte nyförvärven kommer spela ännu större nyckelroller. Jonathan Ring, Nils Fröling, Piotr Johansson och Sebastian Ring är spelartapp som kommer vara kännbara. Då gäller det för de tänkta ersättarna att kliva fram och fylla respektive lucka så gott det går för att Kalmar ska lyckas nå en placering på övre halvan även i år.

ANNONS

GENOMBROTTET:

Det går att argumentera för att Isak Jansson, 20, fick sitt genombrott redan i fjol. Tio poäng på 24 matcher och belönad med en plats i svenska U21-landslaget samt januariturnén i höstas talar för det. 20-åringen har hyllats stort av sina lagkamrater i flera omgångar och lär inte ha slagit i utvecklingstaket än. Jansson bör få gott om speltid och chanser att bevisa att 2022 blir året då han slår igenom… på riktigt.

FRÅGETECKNET:

KFF har gått "all in" på Ricardo Friedrich, 29-årig målvakt senast i turkiska Ankaragücü. Det är en brasse, som handplockats av Henrik Rydström, med spännande egenskaper och bakgrund som nu har landat i östra Småland, men också med höga förväntningar på sig. Omställningen till ett nytt land kan vara svår, ta tid - och det ska man ta respekt för. Samtidigt har Friedrich redan stått för flera enkla misstag under försäsongen och ett tidigt frågetecken kan, om inte bör, resas över KFF-målvakten. Kommer han att klara av att anpassa sig till svensk fotboll? Kan han sudda bort misstagen?

ANNONS

Det är två frågor som föreningen nog gärna vill ha två tydliga svar på, snarast. Bakom Ricardo Friedrich finns nämligen "bara" Jacob Kindberg, ny från Örebro Syrianska IF och värvad som uttalad andramålvakt. Kindberg har aldrig stått högre upp än i division 1 och är inte tänkt att få speltid, i alla fall inte enligt ursprungsplanen.

SNACKISEN:

Spelaromsättningen. Det har redan nämnts i guiden, men att tappa (högt räknat) fem tongivande startspelare skulle påverka vilket lag som helst. Har KFF prickat rätt med sina nyförvärv? Och vilka är ersättarna i respektive roll? Det kommer säkerligen dröja innan alla har hittat rätt i Henriks Rydströms spelmodell, och fram tills dess kommer det diskuterats flitigt om nyförvärven har varit lyckade eller inte.