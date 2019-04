Kalmar FF inventerar truppen för framtiden - Romain Galls släkting på provspel: "Får ta det vecka för vecka"

När Kalmar FF på tisdagen spelade U21-match mot Halmstads BK (0-0) så gjorde både Filip Sachpekidis och nyförvärvet Rafinha comeback efter längre skadefrånvaro. I truppen fanns också ett nytt namn: Zico Bailey, som spelade 60 minuter.

Zico Bailey är en amerikansk 18-åring som inte bara har ett respektingivande namn, utan i släkten finns flera noterbara idrottspersoner. En av föräldrarnas syskon är Robert Bailey, som vann två Super Bowl som amerikansk fotbollsspelare, och en annan släkting är Malmö FF:s Romain Gall.

Bailey är på besök hos Gall för att försöka hitta en klubb i Sverige. Han är en försvarsspelare som bland annat har gjort några U15-landskamper för USA och som har tillhört LA Galaxys akademi.

- Han är i Sverige i några månader och söker lite utbildningar, och spelar då i vårt U19-gäng. Sedan fick han spela med ett ungt U21 i dag, säger sportchefen Thomas Andersson Borstam till Fotbollskanalen.

Är det något som är aktuellt, eller är han mest hos er för att hålla igång?

- Det får vi se, vi vet inte riktigt vad som sker. Han är född -00 och det är en gallring i juni i U19-laget. Vi får ta det vecka för vecka.

Just spelarna i U19-laget är nu det stora fokuset för Andersson Borstam, då KFF kan komma att lyfta upp några av dem till en seniortrupp som redan innehåller många unga egna produkter.

- Vi har en jättebra kull med 00:or i U19 som bland annat vann ligacupen, där vi känner att det finns ett antal som har jättestor potential att bli bra allsvenska spelare. Det är vårt nästa steg i sommar, att hitta en plan för de spelarna för både hösten och nästa år.

- Vi ska nog inte agera med att ta in nya spelare (i sommar), utan vi ska fortsätta att jobba med vår egen trupp.

När det gäller den nuvarande seniortruppen så finns det där många beslut som ska tas framöver. I vinter går avtalen ut för bland annat Lucas Hägg Johansson, Viktor Agardius, Herman Hallberg, Rasmus Elm, Måns Söderqvist, Mahmoud Eid, Emin Nouri, och Papa Diouf.

- Vi har börjat där också, men är inte i mål med någon. Vi har elva-tolv avtal som går ut. Vi är igång på fyra-fem olika där.

Moestafa El Kabirs avtal sträcker sig bara till sommaren, och där har bägge parterna sagt att de vill vänta lite innan de pratar om framtiden. Förra året hade KFF några yngre brasilianska spelare på provspel, Geilson och Hagacy som kom från den tidigare KFF-spelaren Aris egen akademi.

- Vi följer dem, men nyss tog vi in två nya brassar i Maxwell och ”Raffe” (Rafinha).

- Vi ger dem tid att acklimatisera sig. Just nu ska vi inte plocka in mer på kort sikt. Nu är det fullt fokus på att ge de här spelarna all support.