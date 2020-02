Kalmar FF träningsspelade mot danskt motstånd – norrmannen tvingades av direkt

Kalmar FF spelade under tisdagen oavgjort i träningsmatchen mot Nordsjälland. Filip Sachpekidis blev målskytt, i en match där Geir André Herrem tvingades av planen efter en kvart.

Kalmar FF är det enda svenska lag som inte åker på något träningsläger under vintern, då klubben har valt att dra in det på grund av den ekonomiska situation den befinner sig i. Istället stannar laget hemma och under tisdagen träningsspelade laget mot danska Nordsjälland på Gasten IP i Kalmar.

Matchen blev en oavgjord tillställning. Filip Sachpekidis visade framfötterna flera gånger och gjorde Kalmars enda mål i matchen i mitten av den första halvleken. Romario missade sedan en straff och kort därefter kvitterade Nordsjälland till slutresultatet 1-1.

Det oavgjorda resultatet kom efter att Kalmar segrat i sina två inledande matcher för året, mot Östers IF och Mjällby. Kalmar har nu inga mer träningsmatcher innan laget går in i svenska cupens gruppspel den 23 februari, när Örgryte står för motståndet.

Dessvärre fick Geir André Herrem linka av matchen efter bara en kvart, rapporterar Barometern. Skadan ska vara en känning i baksidan av låret, men hans status är i nuläget oklar.

Startelva Kalmar: Hägg Johansson – Johansson, Aliti, V.Elm, Löfkvist – Romario, Ingelsson –Sachpekidis, Herrem (15’), Ring – Crona