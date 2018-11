Kalmars besked: Bergstrand har sagt upp sig - lämnar föreningen

Kalmar FF:s tränare Nanne Bergstrand återvände under sommaren 2017 till Kalmar FF efter en sejour i Hammarby. Han blev däremot i somras sjukskriven med anledning av utmattningsdepression och var först i mitten av september tillbaka i arbete i en 25-procentig tjänst som scout. Huvudtränaruppdraget leddes i stället fortsatt av Henrik Rydström.

I går kallade Smålandsklubben till presskonferens och meddelade i dag att Bergstrand har sagt upp sig och lämnar föreningen.

- Vi har haft en fantastisk dialog hela vägen. Vi har haft en ambition om att få Nanne tillbaka och vår ambition var även att han skulle träna oss under 2019, men under resans gång och under de senaste dagarna har han kommit fram till mig och berättat att han inte har energin och glöden att leda laget som tränare i Kalmar FF 2019, säger Kalmars klubbdirektör Mattias Rosenlund under presskonferensen.

- Han har valt att säga upp sin tjänst som chefstränare i Kalmar FF, vilket är något som vi såklart accepterar. Det viktigaste för oss är att han återhämtar sig och ska vara den Nanne som han vill vara. Vi accepterar hans uppsägning och stänger inga dörrar för framtiden. Han har en enorm kompetens och ett öga för fotboll. Jag hoppas och tror att han känner tacksamhet över vad fotbollen gett honom och över hans fantastiska tid i Kalmar FF. Det är därför med vemod som vi lämnar det här beskedet att han inte kommer att träna oss nästa år, fortsätter han.

Efter att Rosenlund gav beskedet, så lämnades ordet över till Bergstrand, som fick berätta mer om sin sjukdom och beslutet att säga upp sig.

- Vi hade en tuff höst i fjol med att rädda det allsvenska kontraktet, som var väldigt jobbig och tog mer kraft än jag trodde. Jag kände av negativ energi och det fanns en oerhörd rädsla i föreningen över att ramla ur, då Kalmar har varit i allsvenskan så länge och eftersom att det är viktigt att ha ett allsvenskt fotbollslag när tv-pengarna kommer in 2020. Jag var inte återhämtad efter semestern, men tänkte ändå att det löser sig. Sedan blev det en påfyllnad under våren som jag kände av. Man känner sig trött, förvirrad... Jag blev hjärntrött, trött i huvudet och tänkte sämre. Sedan var det en period där jag var sjukskriven. Längden är tre och en halv månad för det och det här kräver trots allt väldigt mycket energi, säger han.

Däremot stänger han inga dörrar för att bli huvudtränare i en annan klubb nästa år.

- Jag stänger inga dörrar, inte ens under 2019 om någon vill utnyttja min fotbollskunskap och kompetens eller inom andra områden. Jag har inte stängt några dörrar för att bli chefstränare i framtiden. Det är dumt att göra när man har varit borta ett tag. Samtidigt är jag tacksam över allt stöd jag fått av supportrar i Kalmar FF och i Hammarby, men även från andra människor som har hört av sig. Det finns mycket kärlek i världen.

Nanne Bergstrand har tränat Kalmar i tre olika sejourer och 2008 ledde han laget till SM-guld. Han har även haft huvudansvaret för Helsingborg och Hammarby.