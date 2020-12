Känslosamt avsked för Djurgårdens lagkapten: "Fick några tårar"

Det var klart redan innan den sista omgången att Jesper Karlström kommer att lämna Djurgården för polska Lech Poznan. Men lagkaptenen gick ändå in med hundra procent och gjorde matchens enda mål mot Varberg.

Efter matchen tackades Karlström av tillsammans med Fredrik Ulvestad, Kevin Walker, Jonathan Augustinsson och Jonathan Ring. Alla fem, som var med och tog en cuptitel 2018 och ett SM-guld 2019, lämnar nu Djurgården.

- Det är flera som har varit viktiga för klubben som lämnar nu. Det kommer behövas ersättas, säger Karlström.

Hur var det att bli avtackad inför ett tomt Tele2?

- Det hade varit jättekul om det hade varit publik här. Men det var ändå jävligt fint att vi i laget var tillsammans här och applåderade varandra och så. Sedan har väldigt många hört av sig och skrivit till mig under de senaste dagarna, det har varit väldigt fina grejer som folk har skrivit. Det har varit stora ord om mig som är svårt att ta in, men man är sjukt tacksam och vill säga ett stort tack till alla som har skrift och all kärlek från mig till alla supportrar.

När Jesper Karlström träffade media efter 1-0-segern mot Varberg så var han till en början väldigt glad, men så fort avskedet kom på tal så blev han sammanbiten.

- Det är klart att det är sentimentalt. Innan matchen så stod vi i omklädningsrummet och då blev jag lite tagen, och även efter matchen när man kramade om alla i laget och sa några fina ord, då fick man några tårar och en klump i halsen. Det är fint, säger han.