"Kaptenens" kontrakt går snart ut - men Magyar vet inte om Bajen vill förlänga

Hammarby slog Häcken med 4-0 i svenska cupen under söndagen. Ett resultat som innebär att laget är klart för kvartsfinal, och som är ett fint kvitto på var Marti Cifuentes nybygge står inför den allsvenska säsongen.

- Skönt att vi vann så övertygande. Den här segern tror jag ger oss mycket, för det är väl det första riktiga testet som vi har ställts inför, och nu fick vi se att vi tagit steg i vårt spel. Sen är (arbetet med) det inte helt klart men att vi ändå levererar känns väldigt bra, säger mittbacken Richard Magyar.

För Magyar har mycket hänt under vintern, i och med tränarskiftet till just Cifuentes. Spanjoren har gett den förre 2. Bundesliga-spelaren stort förtroende och i cupmatcherna har Magyar varit Bajens kapten. Det är inte fastställt att det blir just han som kommer bära bindeln i år men att Cifuentes gillar Magyar och tänker ge honom mycket speltid ser i nuläget ut att vara en självklarhet.

Hur mår du just nu i fotbollslivet, Richard?

- Det känns så klart väldigt kul. Men det går snabbt i fotbollen, och jag har varit på alla sidor av spektrat. Jag försöker bara vara lugn och tro på det jag gör. Bara vara mig själv. Det är så klart ärofyllt och tacksamt, och jag försöker bara ta energin och göra det bästa av den.

Magyars kontrakt med Hammarby löper ut mitt i säsongen, i sommar. Men trots hans betydande roll i laget är det oklart om Bajen vill förlänga avtalet.

- Jag vet faktiskt inte. Kontraktet går ut i sommar och vi har inte diskuterat det än, säger Magyar.

Hur känns den situationen?

- Jag har inte tänkt så mycket på det om jag ska vara ärlig. Jag pluggar ju på heltid vid sidan av fotbollen. Jag har skolan här, trivs i Stockholm och jag bryr mig mycket om Hammarby. Jag vill vara här. Men vi får ta en dialog när det är dags.

Du vill förlänga?

- Ja, alltså det beror ju lite på var Hammarby står. Om det är något jag lärt mig nu när jag är 30 år är att vad som helst kan hända. Jag försöker bara ta en dag i taget och så får vi se vad det här mynnar ut i.

Är du förvånad över att du inte hört något från klubben än?

- Nej. Alltså, jag har inte ens tänkt på det. Sen beror ju det på hur man ser på det. Tittar man på det som att mitt kontrakt går ut om tre månader... ja, då känns det väldigt tajt. Men jag har faktiskt inte tänkt på det. Vi får ta en dialog.

Enligt Bajen-tränaren Marti Cifuentes är det inte klart vem som ska vara lagets kapten i år.

- Vi har inte fattat något slutgiltigt beslut. Jag vill vänta till truppen är helt klar och jag vill också att spelarna själva ska vara delaktiga i beslutet, säger Cifuentes.

- Men Richard gör ett väldigt bra jobb.