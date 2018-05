Karlström om cupfinalen och filmningen i derbyt: "Kul att folk bryr sig om mig"

Under torsdagen spelas svenska cupens final, mellan Djurgården och Malmö. Den blårandige mittfältaren Jesper Karlström är laddad inför vad som väntar.

- Det känns jättekul, det är ju den största matchen man ställts inför. Vi ska spela om en titel. Det är otroligt kul. Titlar är ju det man strävar efter, det är det man spelar för, säger Karlström.

Vad tror du om matchen?

- Det kommer nog bli en jättejämn match, och det kommer säkert bölja lite fram och tillbaka. När vi möttes här på Tele2 för några veckor sedan så var det väl inte så jättemånga chanser som skapades. Vi hade väl lite fler och sen öppnade det upp sig i andra halvlek. Det kan nog bli lite liknande nu, att man verkligen vill hålla tätt bakåt i alla fall.

- Jag har en bra känsla. Det är cupfinal och inte allsvenskan, det är skönt att kunna hålla isär. Det här är en match som vi bara kan gå ut och köra i. Känslan är jättebra, vi har haft en bra stämning även fast det gått lite tyngre. Vi har verkligen försökt få upp energin i laget och det är vi tillsammans som ska vända det här.

Annars har det mesta av snacket runt Jesper Karlström den senaste tiden handlat om hans filmning i derbyt mot Hammarby, då han föll till marken i slutminuterna efter en duell med Pa Dibba och fick domaren Martin Strömbergsson att blåsa av mitt i en kontring för Hammarby.

- Jag tror att jag träffade hans hand. Min fot var inte ens uppe vid ansiktet. Vi såg på situationen i omklädningsrummet efteråt och alla garvade bara. Det är Djurgården... de filmar i alla lägen, sa Dibba efter slutsignalen.

Nu kommenterar Karlström händelsen för första gången.

- Jag har inte läst så mycket av vad som skrivits om det. Det har mer varit när folk skrivit till mig privat. Men det är inget jag bryr mig om. Det är kul att folk lägger ner så mycket tid på mig och bryr sig om mig. Jag tar emot det med varma händer, säger Karlström.

- Det har varit mycket fula ord, kan man säga. Men det är bara kul att folk bryr sig.

Hur ser du på situationen?

- Jag ser på det som att det är något som händer många gånger varje match. Sen är det klart att just den situationen var extrem. Men när det gäller filmningar och så är det något som händer hela tiden. Det är inget konstigt. Sen var den extrem och då blir den mer uppmärksammad. För folk som inte kan så mycket fotboll, vilket de flesta som kollar på matcherna inte kan, så är det svårt veta. De kanske inte har det ögat för fotboll. Jag klandrar ingen.

- Allt går så snabbt, man hinner inte tänka på vad man ska göra. Man gör allt i varenda situation för att vinna. Det är jag nog inte ensam om, säger Karlström.

Se Karlströms filmning i spelaren ovan.

Matchen mellan Djurgården och Malmö börjar klockan 15.00 i morgon och sänds i TV12, C More Fotboll och streamat på C More.