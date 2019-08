Karlström om toppmötet och Beijmos flytt: "Hade velat att han skulle spela med oss igen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Efter 3-0-segern mot AFC Eskilstuna leder Djurgården allsvenskan med tre poäng när det nu återstår tio omgångar att spela. Härnäst, i allsvenskan, väntar tvåan Malmö FF på bortaplan och därefter ställs laget mot trean AIK.

- Det är två otroliga matcher som jag ser väldigt mycket fram emot, säger mittfältaren Jesper Karlström.

Karlström tror att det inte bara är MFF som kan utmana om guldet.

- Det är flera lag där. AIK, och Bajen också. Vi måste fokusera på oss själva.

Hur känner du rent personligen över att ni ställs inför den här hösten, med det läget som ni är i?

- Jättekul, jättekul. Jag njuter varje dag. Det är skitkul att spela fotboll.

Nyligen blev en tidigare Djurgården-spelare klar för Malmö. Högerbacken Felix Beijmo kommer vara utlånad från Werder Bremen under hösten och till C More sa han i dagarna följande inför mötet med sitt gamla lag:

- Jag är redo och hela Malmö är redo. Vi kommer ta matchen med storm.

Karlström beskriver Beijmo som en nära vän och berättar att de två hörs varje dag.

- Han är en riktig vinnarskalle så jag är inte förvånad över det han säger, kommenterar Karlström.

På frågan om han är förvånad över att Beijmo hamnade i Malmö svarar Karlström:

- Jag vet inte. Lite, kanske. Men jag vet att han gör det som han känner är bäst för sin karriär. Jag lägger mig inte i hans klubbval även om jag så klart hade velat att han skulle spela med oss igen för det är en riktigt duktig spelare.