KFF dementerar Pehrsson-uppgifter: "Stämmer inte"

Efter att Nanne Bergstrand sagt upp sig som tränare i Kalmar FF förra säsongen och klubben inte gav Henrik Rydström förnyat förtroende valde KFF att satsa på den tidigare MFF- och Djurgårdstränaren Magnus Pehrsson. Kontraktet skrevs till och med 2022.

Resultaten har dock inte gått Pehrssons och KFF:s väg i år. Laget är indraget i bottenstriden och med tre omgångar kvar har laget ännu inte säkrat sina allsvenska existens till nästa säsong.

Nyligen uppgav FotbollDirekt att de sportsliga resultatet samt lite missnöje kring kan innebära att Pehrsson lämnar. Sajten skrev att Pehrsson överväger att lämna och att han sonderar terrängen efter nya uppdrag. Det är dock uppgifter som Kalmar FF bestämt dementerar och föreningens ordförande Jonas Persson menar att det inte finns någon sanning i ryktet.

- Det stämmer inte, säger han till Fotbollskanalen.

Det är kontraktstiden som gäller?

- Det är det som gäller.

Då tittar ni inte på ny tränare, förstår jag.

- Nej, det gör vi inte.

Kalmar FF ställs senare under lördagen mot IFK Norrköping i allsvenskan. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Matchstart 17.30.