KFF-mittfältare har ännu inte dykt upp: "Haft det jävligt risigt - men har trots allt ett anställningsavtal"

Kalmar FF värvade i fjol nigerianske mittfältaren Chidiebere Nwakali, 23. Spelaren kom däremot inte till spel under förra säsongen på grund av att han blev sjuk i malaria och när KFF i onsdags i förra veckan inledde försäsongen fanns inte spelaren på plats på träningen. Sportchefen Jörgen Petersson uttalade sig då om att föreningen kommer att vidta åtgärder med anledning av frånvaron, men utan att gå in på vilka åtgärder.

- Det finns regler på arbetsmarknaden att rätta sig efter. Det här är ingen rolig situation varken för honom eller oss att det har blivit så här. Vi har en bra dialog med hans agent Atta. Förhoppningen var att "Chidie" skulle vara här så vi skulle kunna reda ut saker och ting, sa han till Barometern då.

Nu - snart en vecka senare - har fortfarande inte Nwakali dykt upp i Kalmar. Petersson vill dock inte gå in på om han har haft någon ny kontakt med spelaren eller kring exakt vilka åtgärder som har vidtagits mot spelaren från föreningens sida.

- Vi följer gängse ordning vad gäller arbetsdagar när man inte följer arbetet. Vi gör det vi ska och det är klart att det inte är bra. Vi konstaterar att han inte är här och det ska han vara. Han skulle ha varit här sedan i onsdags, säger han till Fotbollskanalen.

Enligt Barometern har spelaren tidigare hävdat för tidningen att han känt sig mobbad av klubben och att han funderat över att stämma föreningen till Fifa. Petersson vet inte om Nwakali har gått vidare med det, men slår fast att Kalmar har agerat riktigt.

- Nu har jag bara haft min roll som sportchef sedan första januari och det jag har tagit reda på är att vi har skött oss kring hur vi har hanterat det som står i avtalet och att vi har hanterat människan på ett vettigt sätt, säger han och fortsätter:

- Sedan hade "Chidie" i fjol ett skitår fotbollsmässigt. Det började risigt med en sjukdom på träningslägret och då kom han snett in i allting. Tyvärr fortsatte det under året och han blev sjuk igen. Han har haft det jävligt risigt. Vi har empati och förståelse för att han inte mått bra, men han har trots allt ett anställningsavtal och en lön och då ska han utföra det som står i avtalet. Om han inte är på plats är det svårt.

Vad händer om han inte dyker upp framöver?

- Jag kommenterar inte det. Det finns regler för arbetsmarknaden som vi följer och som vi ska göra rätt för oss i. Den hanteringen sköts av Lucas Nilsson (tillförordnad klubbchef i föreningen) på ett bra sätt.

Vidare tycker Petersson att KFF ligger bra till med truppbygget. Sportchefen berättar att han först och främst rättat till antalet spelare i truppen till ett färre antal än i fjol.

- För att vara rättvis kan man säga att vi så här långt har lagt all kraft på att gå ner i ett antal som är hanterbart ekonomiskt, då vi hade väldigt många spelare kontrakterade förra året. Om man tittar på förra året tror jag att det är 16 spelare bort, som spelade då och det bör nog bli någon till. Det har varit en väldigt stark prioritet och då blir balansen med de som sitter under avtal inte alltid som man önskar. Arbetet fortsätter med att få ut någon för att få in någon annan, säger han.

En spelare som KFF möjligen kan tappa är mittbacken Fidan Aliti. Spelaren kopplades i fjol ihop med italienska klubben Atalanta och sa i dagarna till Fotbollskanalen att han - trots ett avtal över 2022 - inte vet om han stannar. Just nu finns dock inget konkret på bordet, menar Petersson.

- Det finns ett ganska stort intresse runt honom, men därifrån till rent konkret och till förhandlingar är vi inte, kommenterar Petersson.

Samtidigt är det också oklart hur mycket Rasmus Elm kommer att kunna spela nästa säsong. Spelaren har ännu inte skrivit på ett avtal och uttalade sig i förra veckan, för Barometern, om att han till kommande säsong trappar ner som spelare, då hans kropp inte klarar av att gå in i en ny säsong till hundra procent. Han kommer i stället att ha en roll som både spelare och ledare för att vara en mentor åt föreningens unga spelare.

Jörgen Petersson vill i sin tur inte fokusera på hur mycket Elm kommer att spela nästa säsong. Han menar i stället att poängen är hur Elm kan hjälpa föreningen med sin erfarenhet från spel ute i Europa och vilken roll som då skulle kunna passa honom.

- Jag tycker att det intressanta är att han har en enorm erfarenhet. Han har spelat på hög nivå i massor av ligor och det vill vi att han förmedlar till andra spelare. Vi försöker hitta lösningar på det, så han kan ge stöttning till andra spelare. Det viktigaste är inte om det blir spel eller inte. Vi vill få med honom på resan och ska hitta rätt i en arbetsbeskrivning för honom framöver. Det har varje år varit stort fokus på om Rasmus kan spela 15, 18 eller 24 matcher. Det blir till slut en icke-fråga för mig. Han han tillföra saker till oss på andra effekt och ge mer av sin erfarenhet. Sedan om han kan avlasta i spel får bli en senare fråga.

Är det någon position eller lagdel du vill förstärka innan säsongen?

- Jag tycker att det är väldigt svårt att svara på. Vi är öppna med att vi kan sälja de flesta spelarna som det finns intresse runt, då vi är möjliga att ha en diskussion med. Det påverkar också vad vi kan få in. Det är svårt att säga i dag, men vi har en bra målvaktsuppsättning, en bra backlinje och mittfältet känns också ganska bra, även om vi kanske hade kunnat få in något mer fysiskt där. På forwardssidan har vi väldigt mycket snabbhet framåt och storlek, men inte så jäkla mycket erfarenhet i de offensiva spelarna. Sedan får man se vad det växlar ut i under försäsongen.

Kalmar FF har, på målvaktssidan, skrivit nytt avtal med Lucas Hägg Johansson och värvat in Tobias Andersson som komplement, medan Sebastian Ring har förstärkt backlinjen.