KFF:s besked: Elm och El Kabir kan göra comeback mot MFF

Under söndagen ställs Kalmar FF borta mot Malmö FF och inför mötet kommer klubben med positiva besked. Anfallsesset Moestafa El Kabir och mittfältsstjärnan Rasmus Elm bör vara redo för spel, efter att ha missat mötet med Häcken i onsdags.

- "Musse" (El Kabir) körde för fullt nu på träningen. Vi körde rätt tufft med de som inte startade mot Häcken, i och för sig bara en timme, men det klarade han bra. Jag räknar med att han är startklar mot Malmö, säger tränaren Magnus Pehrsson till Barometern.

Pehrsson om Elms status:

- Han är bättre och var här och körde på gymmet. Så tanken är att han kommer att träna med laget i morgon (läs: lördag). Jag har förhoppningar om han också kommer att kunna spela.

Mötet mellan MFF och KFF spelas på söndag med avspark 15:00.