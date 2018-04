Khalili tackar Billborn: ”Meningslöst om inte tränaren tror på dig”

Under 2018 har Imad Khalili spelat till sig en ordinarie plats i Hammarbys startelva, efter flera tunga säsonger i den grönvita klubben. Förra året, med Jakob Michelsen som tränare, var han i frysboxen och var till och med utlånad till Brommapojkarna under hösten.

Nu har tidigare assisterande tränaren Stefan Billborn tagit över som huvudtränare och satsat på Khalili som högerytter i sitt 4-2-3-1-system. Under måndagen satte 31-åringen två mål i Hammarbys 4-0-seger över BP, vilket är hans första mål i allsvenskan sedan i juli 2016.

På frågan om han trodde på den här utvecklingen för Khalili inför säsongen svarar Stefan Billborn:

- Jag vet inte vad jag trodde. Men jag vet och ser på träning vad Imad har för kvaliteter. Det jag trodde var att så som jag ville att laget skulle spela så skulle passa det honom väldigt bra, för han har de kvaliteterna som jag uppskattar i den positionen. Sen ska all kredd gå till Imad som gjort ett fantastiskt jobb, framför allt mentalt efter den hårda tid han haft framför allt i Hammarby. Och han kommer bara bli ännu bättre.

Själv är huvudpersonen tacksam för att ha fått chansen av just Billborn.

- Jag vill tacka Stefan. Han har gett mig förtroende och trott på mig. Då lyfter man själv också. Fotboll kan jag spela, jag lägger ner ett hårt jobb och sen spelar jag med riktigt bra spelare som passar mitt spel. När jag kom var det inte lika många lirare och då passade jag inte in. Jag passar in nu, säger Khalili till C More.

- Det har varit jättetufft, men jag vet att jag kan spela fotboll. Sen gäller det att jobba hårt och ha en tränare som tror på en, annars är det meningslöst.

För Fotbollskanalen visar tvåmålsskytten en stor glädje över situationen som han nu befinner sig i, men poängterar att det gäller för honom att fortsätta jobba hårt och prestera över tid.

- Jag ska jobba vidare. Jag försöker jobba hårt i defensiven för då kommer offensiven också, säger Khalili.

- I början när jag kom hit var jag ju inte bra, det vet jag om. Men nu passar jag in med spelarna också, jag spelar med skickliga spelare som passar min fotboll.

Khalili fortsätter:

- Jag gjorde bra träningar förra året också, men jag kanske inte passade in i systemet. Det tyckte väl den förra tränaren (Jakob Michelsen).