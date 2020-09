Kiese Thelin i skytteligaledning efter nytt inkastmål: "Vi tränar ingenting på inkast!"

Serieledande Malmö FF besegrade tabelltvåan BK Häcken komfortabelt på Eleda Stadion med 3-0. Isaac Kiese Thelin spelade fram till Ola Toivonen som gjorde 1-0 redan i den sjätte minuten. Tio minuter senare skarvade Kiese Thelin elegant in 2-0 med klacken.

Var det en Zlatanklack du gjorde?

- Nästan, det var lite så. Det var en fin klack i alla fall. Det kändes mer som det än en utsida, säger MFF-anfallaren.

Målet kom efter ett av Jonas Knudsens långa inkast från vänster. Detta nådde så långt som till Kiese Thelin framför Häckenmålet, och det är inte första gången mål kommer till efter att Knudsen kastat långt.

- Vi tränar ingenting på inkast faktiskt. Det kan vara att vi går igenom en gång, att han kastar in ett och vi ser hur vi ska löpa. That's it. Motståndarna tycker att det är jobbigt. Dem kör snacket om våra långa inkast - men det ger ju poäng. Om vi har så bra inkast, varför inte använda det?

- Det blir som en hörna nästan. Vi går igenom det kort och lägger inte en massa tid på det. Min uppgift är bara att göra mål!

- Det blir tufft för dem också när vi kommer med inkasten. Det är sådan fart på dem och klart ett av våra vapen. Det är bra att vi gör mål på det idag, säger Isaac Kiese Thelin.

Kiese Thelin gjorde sitt andra mål i den 51:a matchminuten. Det var hans elfte mål i allsvenskan och han delar nu ledningen i skytteligan tillsammans med Elfsborgs Jesper Karlsson, IFK Norrköpings Christoffer Nyman, och Stefano Vecchia i Sirius.

MFF ligger tack vare segern nio poäng före BK Häcken, som har nio matcher kvar att spela kontra MFF:s åtta. Isaac Kiese Thelin kommenterar tabelläget i topppen:

- Det är bara vi själva som kan stoppa oss. Det gäller att hålla fokus och inte skapa problem för oss själva.