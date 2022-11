Kiese Thelin inför Toivonens avsked: "Trött på att höra hans tjat - men kommer sakna det"

- Det har varit fans som väntat utanför träningsanläggningen och arenan, även i Frankrike (Bordeaux) ett tag under den andra säsongen. När vi gjort dåliga resultat här har fansen varit bakom oss under hela matchen och sedan visat sitt missnöje efter - med all rätt. Till exempel efter Europamatcher så har det ändå visat sig att vi har Sveriges bästa fans enligt mig, säger Kiese Thelin.