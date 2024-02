Kim Hellberg i stor intervju: "Många tränare har gjort så - för mig blir det bara deppigt"

Efter succén i IFK Värnamo, som han ledde till en oväntad femteplats i allsvenskan i fjol, är Kim Hellberg ett av Sveriges mest omtalade, heta och hyllade tränarnamn. Genom offensiv och fartfylld fotboll gjorde han det småländska skrällgänget till ett topplag i Sverige och för Hammarby var han det självklara valet när en ersättare till Marti Cifuentes skulle rekryteras.

Sedan han presenterades som Bajens nye huvudtränare har han pekat ut en tydlig målsättning: vinna SM-guld under de tre åren som kontraktstiden löper över. Och Hellberg planerar att göra det genom en offensiv inställning, hög press och ett spel som drar med sig supportrarna på läktaren.

Utanför planen har 36-åringen en öppen personlighet gentemot supportrar och journalister. Han har ställt upp på intervju efter intervju och gett besked om att Hammarby inte kommer stänga en enda träning på hans initiativ.

Men kommer Hellberg i längden kunna vara samma person och ledare när han nu tar sig an sitt första uppdrag som huvudtränare i en allsvensk storklubb? Kommer hans arbetsätt vara lika framgångsrikt i Hammarby? Och vad händer om motgången slår till?

Hellberg själv tycks stå väldigt stark i sin tro. Han har inga som helst planer på att göra något annat än just sin grej.

I en intervju med Fotbollskanalen inför tävlingsstarten, Hammarby inleder sitt gruppspel i svenska cupen genom en match mot Västerås under lördagen, berättar den nye tränaren om vad som uppfattas som självklara vägval i sättet som han "attackerar" det grönvita uppdraget.

Låt oss börja med öppenheten. För Hellberg är det en fråga med ett enkelt svar. Verksamheten ska inte vara stängd.

När Hammarby tränat på Tele2 Arena under försäsongen har man av logistiska skäl inte alltid kunnat bjuda in supportrar och media men Hellberg hävdar att han vill att alla träningar är öppna. Och på de pass som Fotbollskanalen besökt hittills har han ofta tagit sig tid att socialisera med supportrar på plats och tränaren vill gärna ha grönvita anhängare nära knutna till laget.

- Dels har jag varit supporter själv. Rest och följt fotboll. Så någonstans handlar det om att jag vet hur det är att vara supporter. Det handlar också om hur jag önskar att samhället överlag skulle se ut, säger Hellberg.

Han vill exempelvis gärna kunna visa för unga människor som vill bli tränare vad som är möjligt att uppnå.

- Det är möjligt att ta sig till olika ställen, att bli fotbollstränare fast att man är ung och man kan ta den långa vägen. Jag har varit i de lägsta divisionerna som finns i Sverige och jag har tagit en annorlunda väg jämfört med många andra.

- Jag känner bara: kan jag vara någon som hjälper till, ger inspiration och en förebild för människor så vill jag vara det. Jag hoppas att folk ser mig som en bra människa. Jag tycker det är viktigt. Det är vad jag vill vara.

Han utvecklar sitt resonemang:

- Sen känner jag en skyldighet att ge tillbaka till supportrarna. Och jag känner glädje av det. Jag får så mycket från alla supportrar. Jag känner: "Fan, försök vara en bra människa varje dag". Det kommer räcka långt.

- Jag förstår att många säger att det kommer vara svårt att göra det här i Hammarby, men jag ska göra mitt bästa för att hålla det så öppet som möjligt. Sen finns det en gräns för hur mycket jag kan göra och jag hoppas att det finns en förståelse för att supportrarna som kommer till våra träningar måste respektera vårt arbete men än så länge har det inte varit några problem.

Hur pass strategiskt är det här och hur pass mycket handlar det om att du vill att fotbollen ska vara så här?

- Jag tror att de flesta människorna uppfattat mig som öppen oavsett vilken nivå jag varit på. Det är klart att när jag var i Värnamo så var vi väldigt öppna. Alla som ville komma på besök fick alltid komma. Vi hade med folk i tränarrummet och så vidare.

- Det har varit en del av mig konstant. Jag tror att jag är en sådan person. Jag vill också visa upp det gentemot spelarna för att skapa en energi och en positivitet.

Och du är inte rädd att innehållet i träningarna ska nå fram till konkurrenter?

- Jag tror inte riktigt på det där längre. Jag vet inte vad de ska se av våra träningar som gör att de vinner en större chans att slå oss. Hade de varit med varje dag i vår verksamhet och fått se på video vad vi pratar om och varför vi tränar som vi gör - då hade de haft en fördel.

- Om jag åker till Barcelona för ett studiebesök och får se tre träningar. Då skulle det inte ge mig någonting på det viset. Men om jag får komma in i deras verksamhet och se deras videogenomgångar, då skulle jag få en fördel av det.

Hellberg fortsätter:

- Vi lägger ner så många timmar av arbete som inte är på fotbollsplanen. Jag är inte orolig. Jag håller vinsten i att få folk som bryr sig om Hammarby att bli involverade, att de känner att de är en del av oss, mycket högre än någon rädsla för att motståndare får en fördel.

Ett annat exempel på Hellbergs öppenhet är det faktum att Discovery+-experten Nordin Gerzic fick hänga med in i det inre under lagets träningsläger i Spanien. Gerzic, som utbildar sig till tränare, var med på allt från träningar till teorigenomgångar. Hellberg har inga problem att visa upp taktiska dokument och videos så länge inget filmas eller sparas.

- Men vi är öppna och folk får gärna vara med. Det bygger ett öppet Hammarby och en kraft i att klubben inte är så lik alla andra.

För den nye Bajen-tränaren är det också viktigt att svensk fotboll kan gå mot strömmen vad gäller närheten mellan supportrar och utövare.

- Jag är rädd varenda dag för att det ska skapas superligor och så vidare. Jag känner ett obehag i kroppen. Fotbollen som går ut på att plöja in fler saker för att få in ännu mer pengar… det är motsatsen för vad jag och vi vill stå för.

- Sen måste Hammarby i många aspekter följa med i det (den internationella fotbollens utveckling), för vi blir påverkade av det. Men kan vi vara någon form av motpol, som svenska supportrar redan bevisat att de kan vara vad gäller exempelvis VAR, är det fantastiskt härligt.

Är du säker på att din inställning kommer fungera i längden i en storklubb som Hammarby? Kommer du kunna vara lika öppen och kommer du kunna vara samma personlighet i omgång 20 efter två derbyförluster?

- Det hoppas jag. Det kan jag inte svara på i dag. För jag har inte stått där än. Men jag hoppas på det. Sen har jag också sämre dagar ibland.

- Men vi får se. Så länge respekten finns från andra hållet, från de som är där, så är det inget problem. Om det finns folk som inte kan bete sig, ja, då är det ju bättre att stänga träningarna för de få som inte kan bete sig. Än alla som är fantastiska människor.

Hellberg fortsätter:

- Du får berätta för mig sen hur det gick, i december.

Har du funderat över frågan om det går att applicera ditt ledarskap och ditt sätt att vara på i Hammarby?

- Så klart. Det funderar jag på jämt. Jag utvärderar mig själv hela tiden. Redan när jag var assisterande tränare i Norrköping kände jag: "Vi borde ju öppna upp mycket mer". Vi hade inte alltid öppet för supportrar. Så den tanken har funnits hos mig hela tiden.

- Och den blev ännu starkare i Värnamo där det fanns människor som kontinuerligt var på våra träningar och blev väldigt involverade. Det var fint, liksom.

Samtalet glider över till att handla mer om sportsliga frågor. Hellberg är införstådd med att hans försäsong varit en form av "smekmånad".

Och du förstår ju också att snacket om att: "Han har gjort det där i Värnamo" kommer dyka upp.

- Så klart. Och så var det i Värnamo också. Det första jag fick höra var: "Ni kommer aldrig kunna spela det här höga försvarsspelet, det är helt omöjligt. Ni kan inte spela så mot Malmö borta". År två släppte Värnamo in tredje eller fjärde färst mål i allsvenskan och slutade femma. Efter att alla sagt att vi inte kunde spela så. Det var omöjligt, enligt de flesta som jag pratade med.

- Folk kommer hela tiden säga att saker är omöjligt. Folk kommer säga: "Det här går inte i Hammarby", eller: "Det här går inte i Liverpool". Så kommer det vara. Ja, vi får väl se.

Ser du utmaningar i att komma till Hammarby och vara huvudtränare här eller känner du mer bara att väggarna och fördomarna ska rivas ner?

- Allsvenskan är en svår serie så om du pratar om tabellplacering är det klart att det inte är så jäkla lätt att veta hur det kommer gå. Men jag är här för att över tre år vinna SM-guld. Det är därför jag är här. Sen förstår jag att det är en jävla resa. Det jag mest kan påverka till att börja med är träningsmiljön, hur jag är mot personer här, hur gruppen är mot varandra och hur vi tränar. Sen kanske det tar två eller tre år. Vem vet. Men det är det jag jobbar för varje dag.

Tror du att en motgång i Hammarby är annorlunda jämfört med en i Värnamo?

- Jag tror att det blir fler människor som kommer säga till mig att det är en motgång. Så är det. Men jag var ju bedrövad när jag förlorade en match med Kuddby i division fem. När vi föll med 1-0 mot Valdemarsvik så kunde det förstöra hela min helg. Så den inre grejen är likadan. Det är ju drivkraften jag har.

- Men det är fler människor som lever med Hammarby än vad det är som lever med Värnamo eller Kuddby. Så en motgång innebär att fler människor mår dåligt och säger att det är dåligt.

Förbereder du dig mentalt för en motgång? Går det?

- Nej, jag tänker att hela mitt liv har varit en förberedelse för att jag ska vara fotbollstränare. Jag har gått en väldigt lång väg. Jag är inne på mitt 13:e år som tränare så jag har verkligen försökt att förbereda mig på alla möjliga sätt. Sen har jag en fantastisk fru och son som är allt för mig utanför fotbollen. Jag vet att de kommer finnas där oavsett hur det går för mig i Hammarby.

Hellberg berättar att han inte riktigt vet vad den generella yttre förväntningarna är på Hammarby i år. Och han har inget givet svar på hur lång tid det kommer ta för honom att sätta hans spelsätt.

- Det som är skönt med min fotboll är att det inte finns någon halvgas. När de har bollen vill vi ta den oavsett var motståndaren befinner sig på planen. Och när vi har den vill vi spela oss igenom för att skapa målchanser.

Hur viktigt är det att ni spelar en fotboll som får supportrarna att "hänga på"?

- Varje klubb du kommer till har olika kulturer och det råder olika förutsättningar. Den generella bilden av Bajen är att merparten av supportrarna vill att vi ska vara ett offensivt lag som går framåt, att det ska hända grejer i matchen och att det ska svänga om Bajen.

- Kraften som finns hos supportrarna är något som kan hjälpa oss att vinna fler matcher. Vi behöver få med oss den kraften som de ger till oss. Jag har mött alla lagen i allsvenskan som har ett enormt tryck på läktaren och den kraften känner man kan skapa en rädsla hos motståndaren vad gäller att våga spela bollen.

Han fortsätter:

- Vi vill pressa högt och lägger vi på 25-30 000 galna bajare på det så kommer det bli svårt för motståndaren att spela sig ur den pressen.

Vad gäller att försöka spela en offensiv fotboll som gör att Hammarby är det dominerande laget i matcherna är Hellberg inte beredd att kompromissa. Det är den enda vägen för honom. Han ser inga scenarion där hans lag kommer gå in till en match med en mer defensiv och destruktiv inställning.

- Om vi i dag skulle möta ett riktigt bra lag i en europeisk cupturnering så skulle vi ju hamna lågt, men målsättningen kommer aldrig vara det. För vart ska du dra gränsen för när det är okej för oss att bara försvara oss?

- Då blir det att jag skickar en signal till spelarna: "Okej, ni kan det här (spela offensivt) men just den här gången kan ni det inte".

Hellberg fortsätter:

- Det här är vägen vi valt och det kommer innebära att vi säkert går på plumpar. Och de plumparna kommer kanske kunna bli större än om vi bara "safeat". Men jag tror att vi har mer att vinna på att verkligen ta vara på varje minut och göra allt vi kan för att vara bättre nästa gång man tar sig an den motståndaren.

Sviker du dig själv om du tillåter dig själv att tänka andra tankar?

- Ja, om jag skulle ställa upp med ett 5-4-1 och säga: "Nu ska vi bara flytta, flytta och flytta laget". Det hade inte gått. Det hade inte gått.

- I Värnamo, första året, var vi det laget i allsvenskan som tappade boll överlägset flest gånger på egen planhalva. Överlägset. Men det var vägen vi valde för att över tid bli bättre. Vi trodde att det var enda vägen för oss att nå framgång.

Han menar att det fungerar på samma sätt i Hammarby.

- Det är den fotbollen jag tror kan leda till mest framgång. Annars hade jag inte gjort det. Jag vill som alla andra vinna men jag måste göra det som jag tror på över tid ger mest framgång. Det är det här.

- Det har funnits dagar tidigare i min karriär och även i Värnamo där jag tänkt: "Vi kanske måste göra så (spela mer riskminimerande)". Vi hade något mål mot Sirius där vi spelade bollen i eget straffområde och halkade och det stod 1-0 och så närmade vi oss bottenstriden. Då är det klart att jag känner: "Fan". Men ofta brukar jag sova på det och sen är jag jävligt pigg på att göra det bättre dagen efter.

Bajen-tränaren fortsätter:

- Det är enda vägen. För om inte jag klarar av att göra det (stå stadigt i den tron), hur ska mina spelare kunna göra det? Hur ska de tro på något? Fotboll handlar mycket om tro och självförtroende.

Om ni hamnar i en tuff period och av någon anledning skulle bli inblandad i en bottenstrid tidigt. Hur gör du då?

- Det här är en rolig fråga. För hur spelar alla lag som åkt ur de sista åren?

Det är väl generellt ganska destruktivt.

- Ja, så varför säger man att det ger fler poäng? Jag förstår inte det.

Men då känner du att du kommer stå starkt i tron på din fotboll?

- Ja, det vore jättekonstigt om jag skulle välja en annan typ av fotboll.

Det finns dock exempel på tränare som gjort det i den situationen.

- Ja, det är många som gjort det. Och jag förstår inte det. För mig blir det bara så deppigt. Det blir en skev bild. Varför skulle det göra det bättre? I princip alla lag som åkt ur spelar typ så. I alla ligor.

Vad händer första gången ni åker på ett sådant där baklängesmål som du nämner att ni gjorde med Värnamo mot Sirius, och alla experter säger: "Kim Hellberg är för naiv med Hammarby, det här går inte"?

- Haha. Då kommer jag krama mina spelare och säga: "Fortsätt, jag tror på er, det här kommer bli hur bra som helst, det är ingen fara". Så. Jag kan inte gå och tänka på vad alla experter säger.

Nej, men du förstår vad jag menar.

- Ja, jag förstår. Men för mig är det viktigt hur mina spelare uppfattar mig, hur min familj uppfattar mig och mina tränarkollegor i staben uppfattar mig. Sen hoppas jag att alla supportrar och ni (i media) uppfattar mig bra men det andra är det viktigaste. Jag kommer finnas där för mina spelare oavsett hur det går.

- Det finns ju 100 exempel på lag som valt att spela en sådan (mer defensiv och riskminimerande) fotboll, och som åkt ur ändå. Klarar man sig ett år så åker man ändå ur året efter. För alla matcher man spelat har bara gjort laget sämre.

Vissa som läser det här kommer säkert tänka: "Det han säger är lite för bra för att vara sant, kommer han verkligen stå fast vid det här i omgång 27?".

- Det är ju också det typiskt svenska. Vi ska ju hellre ta avstånd och försvara än att gå framåt. Jag säger det igen: med Värnamo släppte vi in massor av mål första året men utvecklingen som vår idé gav oss gjorde att vi släppte in många färre mål i fjol. Att man försöker vara offensiv i sitt tänk behöver inte betyda att man släpper in mål, avslutar Hellberg.

FOTNOT: Intervjun gjordes på Hammarbys träningsläger i Spanien, i slutet av januari.

Hammarby-Västerås SK har avspark klockan 15.15 under lördagen. Cupmatchen kan streamas via TV4 Play.