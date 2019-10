Kim och "Tolle" om Djurgårdens otroliga statistik och guldläget: "Försöker ha en kamera på mig själv"

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har varit med om mycket som spelare (båda har vunnit SM-guld) och tränare (bland annat lett Sirius från division 1 till allsvenskan). Men att som ansvariga huvudtränare slåss i en allsvensk guldstrid är något nytt.

Inför måndagens möte med Örebro, i näst sista omgången av årets serie, försöker de hålla fokus på rätt saker.

- Allt är positivt. Jag skulle säga att det var jobbigare för oss förra hösten (slogs för nytt kontrakt med Sirius). Det är klart att alla är medvetna om att det drar ihop sig men det enkla är att fokusera på det vi behöver göra. Vi behöver vinna två fotbollsmatcher till så det är bara att se till att börja med den mot Örebro och så får vi ta allt därifrån sen. Vi försöker fokusera på görandet och så överlåter vi allt spekulerande och alla känslostormar till alla andra, säger Bergstrand.

Lagerlöf menar att anspänningen som den här situationen genererar är likadan som den han känt av under slutspurter med exempelvis Sirius - och exemplifierar med bottenstriden förra året.

- Då är det så mycket annat som är jobbigt. Du har spelare som kanske har dåligt självförtroende och så vidare, men när du ligger i toppen av en serie känner nog ändå de flesta spelarna att de mår bra, säger Lagerlöf.

- Den här anspänningen som man får nu av att det är viktiga poäng på spel, den har man ju längtat efter sen serien började. Då hoppades man att vi skulle vara med när det drog ihop sig.

Bergstrand fyller i:

- Ja, det finns ju inte ett lag i hela svenska seriesystemet som inte skulle vilja byta plats med oss.

Vad märker ni av på gruppen i det här läget? Hur är den?

- Man ska ha respekt för att det är en grupp. Så alla mår inte likadant, alla är inte likadana och alla förhåller sig inte till press på samma sätt. Det är lätt att säga: ”Djurgården är si” och ”Hammarby är så”, men det handlar ju om individer. Men vi har jobbat väldigt hårt med att vara här och nu, i varje träning och varje match. Det har fungerat utmärkt. Det känns dumt att ändra på det upplägget just nu. Vi har en fantastiskt bra grupp av människor, men sen påverkas de olika av saker och ting. Det får man också förhålla sig till, säger Bergstrand.

Pratar ni på något vis annorlunda med spelarna nu än jämfört med exempelvis några omgångar sedan?

- Det är ju jäkligt svårt det där. Tanken är definitivt inte att göra något annorlunda, men det kan hända att jag ändrat tonläge eller att jag ändrat mig vad gäller hur jag sitter eller går. Det vet jag faktiskt inte. Jag vill inte göra det. Jag hoppas att jag är samma (tränare), svarar Bergstrand och fortsätter:

- Jag reflekterar alltid över vad jag säger, hur jag uppför mig, mot er eller inför spelarna och så. Jag försöker ha någon ”kamera” på mig själv sådär, men det är inte säkert att den är rätt. Vi har alla blinda fläckar. Men vi har inte planerat för att göra något annorlunda. Sen måste vi förhålla oss till situationer och prata om saker som händer. Men det gör man ju under hela säsongen. Man har olika problem under säsongens gång. Just nu har vi ett jävligt positivt problem, om man nu ser det som det.

En seger och ett kryss kommer, oavsett resultat i de andra lagens matcher, räcka till SM-guld för Djurgården. Men de blårandiga tränarna har inte ett större fokus på olika scenarion som kan uppstå under matcherna nu jämfört med tidigare.

- Inte just nu, säger Bergstrand.

Lagerlöf:

- Vi ska försöka vinna matchen mot Örebro. Det är vårt fokus.

Så det finns ingen tanke om att en poäng skulle kunna vara okej i någon av matcherna?

- Nej, det har vi aldrig pratat om. Och det kommer vi nog inte att göra heller, säger Bergstrand.

Lagerlöf:

- Däremot kan det ju bli så att man spelar en match och det är en kvart kvar och man känner: ”Shit, i dag får vi vara nöjda om vi får med oss en poäng”. Men på förhand tänker vi inte så.

Mycket talar hur som helst för att Djurgården kommer att vara tunga att möta mot slutet av de två avslutande matcherna. I år har laget nämligen målskillnaden 19-1 på sina allsvenska matcher om man ser till spelet från minut 65 och framåt.

- Det är väldigt bra siffror, säger Kim Bergstrand och fortsätter:

- Vår spelstil gynnas ju längre matchen går, eftersom vi oftast är bollförande och motståndaren blir trött och mer organiserad. Det blir lättare att göra mål. Det görs ju också fler mål mot slutet av matcher och det bättre laget är oftast det lag som gör målen då. Vi har, frånsett Göteborg sist och någon annan match, fört spelet.

Thomas Lagerlöf nämner sedan att det så klart också har att göra med att Djurgården "i alla fall inte är dåligt tränade fysiskt".

- Och inte mentalt heller, lägger Bergstrand till.

Just den mentala styrkan tycker Lagerlöf synts på fasta situationer mot slutet av matcherna.

- Vi orkar ligga på. Och vi har gjort ganska många matchavgörande mål på fasta situationer. Det är en väldig skillnad på att slå en perfekt hörna när man leder med 3-0, det är en betydligt mycket större prestation att slå en perfekt hörna när det står 0-0 och man verkligen behöver en perfekt hörna. Speciellt mot slutet när tiden börjar rinna ut. Vi har gjort många mål på fasta situationer i slutet, så mentalt är vi starka, säger Lagerlöf.

Bergstrand igen:

- Spelarna har varit väldigt bra på att inte gnälla på varandra och göra gester och så när vi liksom inte gjort mål. Flera av de här matcherna har vi skapat ganska mycket men inte fått in bollen direkt. Det är lätt att tänka: ”Varför gör du inte så? Varför passar du inte bollen så?”. Spelarna har hela tiden fokuserat på nästa boll och det är lättare sagt än gjort.

Är det något ni tryckt på gentemot spelarna, att ni är starka mot slutet av matcher?

- Ja, det är klart. Det har blivit så eftersom vi vände en del matcher tidigt in på säsongen, svarar Bergstrand.

Hur mycket mentalt finns det i det här, att man känner sig stark?

- Kollektivt blir det en stor effekt, när många känner samma sak. Enskilda spelare kan ju känna på olika sätt men kollektivt är det en styrka, säger Lagerlöf.

Djurgården-ÖSK har avspark klockan 19.00 under måndagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar redan klockan 18.00.