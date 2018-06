Kindberg efter tappet av Potter: "En stor tomhet"

Graham Potter lämnar Östersund efter att ha tagit klubben från de lägre divisionerna ändå ut i Europa League där laget i år slog Arsenal på bortaplan. Och ÖFK:s ordförande känner en stor tomhet över att ha tappat succétränaren till Championship-klubben Swansea.

- Efter att ha träffat och samtalat med Graham nästan dagligen i sju och ett halvt år så är det en stor tomhet som infinner sig just nu då det är definitivt att Graham lämnar för en annan fotbollsutmaning. Graham har berikat och utvecklat såväl personliga som yrkesmässiga sidor hos mig själv under alla år som vi har arbetat tillsammans. Graham har haft en stor betydelse för föreningens utveckling och en direkt avgörande betydelse för den sportsligt starka plattform som vi nu bygger vidare på mot mästerskapet. ÖFK är väldigt glada och tacksamma för det enorma arbetet Graham under sju och ett halvt år har lagt ner på vår förening. Men framför allt är han en fantastisk person och människa och jag kommer att sakna hans värme, humor och samtal enormt mycket, säger han till osdsport.se.

På frågan om Kindberg blev ledsen, bitter och arg när han förstod att Potter ville lämna klubben svarar han:

- Nej, inga sådana känslor. Jag förstod utmaningen och jag förstod Grahams ambition. Eftersom jag känt till hur Swansea jobbar mer än 10 år tillbaka så kände jag att det är ett sådant projekt som är ämnat för Graham. Men jag är säker på att Grahams och ÖFK:s vägar kommer att korsas i framtiden. Men just nu vill jag och ÖFK lyckönska Graham till sitt nya jobb och vi hoppas att han får nå lika stora framgångar i sitt nya värv som han haft med oss, säger han till sajten.

För närvarande har Östersund inte gjort klart med någon ny tränare men enligt Kindberg arbetar klubben för fullt på att hitta ett nytt team som ska ersätta Potter och hans kollegor Billy Reid och Kyle Macauley.