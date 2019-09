Kindberg och åklagaren oense om målets huvudfråga: "Han gjorde många självmål"

När Daniel Kindberg mötte media efter åklagarsidans plädering, av vilken det framkom att åklagare Niklas Jeppsson yrkar på fyra års fängelse för Kindberg, sade sig den förre ÖFK-ordföranden inte ha reagerat något särskilt på just yrkandet om fängelsestraff. Vad han istället valde att lägga fokus på? De felsteg som han menar att åklagarsidan tog under pläderingen.

- Det som jag reagerade på var de många självmål han (Jeppsson) gjorde. Han både tillstyrkte, medgav och erkände att arbete varit utfört, både i åtalspunkt ett, två och sju. Det avviker helt och hållet från gärningsbeskrivningen. Det är det som jag tog med mig mest, säger Kindberg.

Kindberg beskriver att det enligt honom finns "stora fallgropar" i brottsutredningen och att "mycket märkliga metoder" använts. Under tisdagen är det dags för försvarssidans pläderingar och då lovar Kindberg att frågetecken som han har ska rätas ut.

- Då tror jag det blir ganska tydligt efter den relativt flummiga, otydliga och oprecisa plädering som åklagaren hade i dag.

Åklagaren säger ju att visst arbete kan ha utförts men att det i sin helhet handlar om osanna fakturor.

- Nej, men så kan du inte säga. Du måste titta på gärningsmannabeskrivningen. Där är det väldigt tydligt: inget arbete är utfört. Det är det påstående som de vilat sitt arbete mot. Där finns inga kompromisser. Det är helt tydligt.

- Han kan inte i dag säga att det utförts arbete för då gör han självmål. Flera stycken.

I mars i år inkom ett förtydligande från åklagaren Niklas Jeppsson till tingsrätten, i vilket det står:

"I åtalspunkt 1 och 2 avseende fakturor från ("Sollefteåbons" företag) görs i första hand gällande att inget av det fakturerade arbetet har utförts. Skulle det vid tingsrättens prövning inte kunna uteslutas att någon del av fakturerat arbete utförts har tingsrätten att pröva om övrig del av fakturerade arbeten är oriktiga".

Men Kindberg menar att förtydligandet ändå inte förändrar någonting.

- Nej, nej, nej. Det finns ingen förändring i gärningsmannabeskrivningen som ger utrymme för att något arbete ska ha varit utfört. Det är det intressanta i det här målet. Det är självmål (av åklagaren). Nu måste jag gå. Tack.

Åklagaren Niklas Jeppsson menar att Daniel Kindberg har fel. Målet handlar inte om allt eller inget arbete utförts, enligt Jeppsson.

- Det är deras tolkning av gärningsbeskrivningen. Jag tycker att man kan använda den språkliga betydelsen av ordet ”omfatta”, att de osanna fakturorna ”omfattat” arbete som inte har utförts. Fakturan blir inte riktig bara för att man är där och tar ett spadtag, säger åklagaren.

- I vår plädering menar vi att man får se varje faktura för sig och se vad vi kan styrka, vad som är ställt utom rimligt tvivel. Det är ett högt beviskrav. I något enskilt fall har vi kommenterat och sagt att det finns iakttagelser för ett visst flyttjobb på en viss plats. Det är inte jättetydliga uppgifter, men det kan inte uteslutas då att något arbete har utförts i den delen. Det här är ju små belopp i sammanhanget och jag menar att rätten har att pröva faktura för faktura kring vilket arbete som utförts.

Han fortsätter:

- Jag ser inte det som ett självmål. Jag ser att vi försöker tala om vad vi helt kan styrka och i något fall kanske det finns utrymme för rätten att ogilla just en enskild faktura.

Han kallar er plädering bland annat för "flummig". Hur ser du på det?

- Jag tror att Daniel Kindberg under hela den här utredningen har haft ganska mycket synpunkter kring både utredningen och annat. Det får stå för honom, säger Niklas Jeppsson.

Jeppsson menar att det är "vissa flyttjobb" som inte kan uteslutas ha utförts.

- Även om fakturorna till någon procent innehåll utfört arbete, gör det inte fakturorna riktiga. De är fortfarande osanna, de omfattar inte det arbete som fakturerats, sa åklagaren under sin plädering.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra.

Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Rättegången tar slut under tisdagen. Dom i målet väntas falla inom några veckors tid.