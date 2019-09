Kindberg om detaljen i hemliga mejlet: "Ingen aning vad det är"

Måndagens förhör med "Sollefteåbon" i Ångermanlands tingsrätt följde till stor del ett tydligt mönster. Hur det såg ut? Åklagarsidan visade upp fakturor, varpå den tilltalade förklarade att han minns delar av jobben men inte exakt vem som utfört arbetet. På frågor om vem som gett honom uppdragen svarade "Sollefteåbon" i de flesta fallen att det förmodligen varit Daniel Kindberg. De instruktioner som Kindberg gett sin affärspartner i olika mejl, som Ekobrottsmyndigheten kommit över, kopplades ihop med olika fakturor av åklagarsidan och "Sollefteåbon" bekräftade varje gång att de hänger samman.

I ett av mejlen, från den 7 februari 2013, som finns i förundersökningen och som åklagarsidan visade upp under måndagen skrev Daniel Kindberg följande till "Sollefteåbon":

"Vårat bolag Driftaren AB skickar fakturor till dig tillsammans med den du fått från ÖFK ovan fakturering täcker dessa och en avgift till dig på ca 100 tusen ;)".

Mejlet består också av en rad fakturainstruktioner, innehållandes uppgifter om vad som ska skrivas på fakturorna, vart de ska skickas och hur mycket pengar som varje enskild faktura ska röra.



Delar av mejlet som Kindberg skickat till "Sollefteåbon". Från Ekobrottsmyndighetens förundersökning.

Åklagaren Peter Jonsson frågade "Sollefteåbon", under måndagens förhör i rättssalen, vad som avses med en "avgift" i det här sammanhanget.

- Nej, det kan jag inte påminna mig om, svarade "Sollefteåbon".

Vad tänker du?

- Jag vet inte. Avgift… nej… det kan jag inte påminna mig alls om vad som menas med det där.

Åklagarsidan har under sin utredning hittat mejlet med anteckningar på, som "Sollefteåbon" gjort. Anteckningarna består bland annat av en summering av berörda fakturabelopp. Det skiljer enligt den summeringen omkring 100 000 kronor mellan vad "Sollefteåbon" skulle fakturera Fältjägaren och vad han skulle betala ut till ÖFK och Driftaren AB (ägs av ÖFK).

Åklagaren: Är det den (differensen) som avses (med "avgift")?

- Det vet jag inte. Det kan jag inte tänka mig.

Om inte det, vad kan det vara då?

- Jag har inte en aning, sa "Sollefteåbon".

Inte heller Daniel Kindberg säger sig veta vad orden om en "avgift" i mejlet betyder.

- Jag har ingen aning. Det kan jag inte säga på rak arm vad det är, om det är hans uppsida eller vad det är. Det måste jag titta på först. Det får de (åklagarna) väl fråga mig om (under fredagens förhör), säger Kindberg till Fotbollskanalen.

Under måndagseftermiddagen var det "Sollefteåbons" försvarsadvokat Jonas Granfelts tur att fråga ut sin klient i rätten. Då lade han bland annat fokus på att slå ner på en uträkning från åklagarsidan om användande av diesel.

"Sollefteåbon" gav också sin förklaring till varför han i tidigare polisförhör erkänt brott men nu bytt version och menar att arbete är utfört för fakturorna.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks via osanna fakturor ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De tre åtalade ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna.