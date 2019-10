Kindberg tog sista ordet i rätten - bad åklagaren att inte överklaga: "Vill ha ett slut på det här"

Efter att försvarsadvokaterna hållit i sina pläderingar under rättegångens sista dag var det dags för rådmannen Kennet Svensson att berätta när domen i målet skulle meddelas och därefter avsluta förhandlingen i Ångermanlands tingsrätt. Då bröt Daniel Kindberg in och frågade om han fick säga några ord - och det fick han lov till.

Då valde den förre ÖFK-ordföranden, som riskerar ett flera år långt fängelsestraff, att säga följande:

- Från det att jag greps den 17 april 2018 har det gått cirka 550 dagar. Varje dag av de dagarna har jag löpt någon form av gatlopp genom de olika medierna, mediehusen och mediauttrycken som vi har i landet. Jag har då vanhedrats, dragits i smutsen och förtalats. Det har drabbat mig och mina kära. När jag släpptes den 19 april så höll jag därefter en presskonferens, den 20 april. Där sa jag bland annat att jag förutsätter att jag frikänns. Det säger jag även i dag. Jag vill bli frikänd. Jag vill inte att åklagaren överklagar rättens beslut. Tack.

Det blev alltså Kindberg som tog sista ordet i rättegången som rör misstankar om grov ekonomisk brottslighet.

- Ja, jag brukar ju få det (sista ordet), säger Kindberg till Fotbollskanalen utanför rättssalen efter det att förhandlingen avslutet.

Varför ville du göra det?

- Jag ville göra min markering av hur jag upplever och uppfattar den här processen. Det är precis så som jag berört tidigare. Jag behöver inte återberätta hur tiden varit fram till nu och de konstigheter och märkligheter som jag tycker att vi har fått uppleva i det här. Jag kan konstatera att jag är relativt van gällande den positiva rapporteringen från er i media, men jag har också drabbats av den tuffare sidan. Inte bara nu, utan tidigare. I alla stycken är jag inte riktigt nöjd över det ibland.

- Jag kan nog hantera det här, relativt bra, själv. Jag har ju ställt mig frivillig i det offentliga rummet, men problematiken är ju när mina nära och kära drabbas och blir ledsna. Det kan jag inte kontrollera. Och det har drabbat mig väldigt hårt. Man måste också ta i beaktande att om man är en av de mest firade fotbollspersonligheterna i landet så är det klart att fallet blir väldigt högt. Det är samma för nära och kära.

Han fortsätter:

- Den rapporteringen som varit har varit allt annat än objektiv och opartisk. Det behöver vi inte diskutera. För det vet vi.

Om det faktum att han bad åklagaren om att inte överklaga den kommande domen säger Kindberg:

- Jag vill ha ett slut på det här. Det har pågått tillräckligt länge och jag tycker det är tillräckligt visat att det här inte håller ens för att väcka åtal i första hand.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.