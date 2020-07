Kindberg vill att fler vittnen ska höras i hovrätten

Den tidigare ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg dömdes i fjol till tre års fängelse av Ångermanlands tingsrätt. Kindberg överklagade därefter domen och begärde även att förhandlingen skulle tas om i tingsrätten . något som hovrätten gav avslag för.

Något datum för förhandling i hovrätten är ännu inte satt, men däremot har parterna i målet fått meddela vilka vittnen man vill ska höras vid rättegången i hovrätten.

För Östersunds-Posten berättar nu Kindberg att han åberopar omförhör med sex personer som hördes i tingsrätten. Däremot behöver inte fyra personer förhöras igen, bland annat företagare från Spanien, menar Kindberg och hans advokat. Enligt Kindberg räcker det med deras refererat från tingsrätten.

Kindberg vill även att fyra personer vars förhör ingick i förundersökningen, men som inte hördes i rätten, ska kallas till förhör i hovrätten. För ÖP berättar Kindberg att de fyra personerna kan stödja påståendet att arbete utförts på Stadsdel Norr. Vidare skriver ÖP att Kindberg även vill att rätten gör en syn på Stadsdel Norr, för att se förhållandena på området.

Daniel Kindberg dömdes av Ångermanlands tingsrätt till tre års fängelse för brotten trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Den tidigare ÖFK-ordföranden, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" ligger, enligt tingsrätten, bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De dömdes för att med hjälp av bluffakturor ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre nekar till brott och de har överklagat domen.