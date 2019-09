Kindbergs advokat har återkallat sex vittnen - bland annat ÖFK-anställda

Mitt under pågående rättegång har försvarssidan och specifikt Daniel Kindbergs advokat Olle Kullinger återkallat sex vittnen. De var kallade till rätten av just Kindberg-lägret, men förhören kommer alltså inte att hållas.

Det gäller förhör med bland annat tidigare ÖFK-anställda, personer som ska ha utfört jobb åt ÖFK:s dotterbolag Driftaren och ÖFK:s tidigare vd Martin Johansson.

När Kullinger sent under onsdagseftermiddagen återkallade ett vittne kollade han igenom tidigare polisförhör med personen och sa sedan:

- De uppgifterna har redan berörts så det (vittnesförhöret) ser vi ingen anledning att belasta rättegången med.

Advokaten var fåordig om återkallandet av vittnena när Fotbollskanalen ställde frågor om det efter att förhandlingen var slut för dagen.

- Det är ju åklagaren som styr över bevisningen primärt och det finns en möjlighet för alla parter att åberopa bevisning. Vi tycker inte att den här bevisningen behövs, säger Kullinger.

För två dagar sedan, efter att ha återkallat några av vittnena, sa Kullinger:

- Vi har ingen bevisbörda i det här målet. Vi ska inte bevisa någonting. Vi måste inte bevisa vad som har hänt och utifrån det som har framkommit tycker vi inte att vi ska belasta utredningen med onödigt material.

Åtalet rör det faktum att Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" misstänks för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.