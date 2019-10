Kindbergs besked - ska slå tillbaka: "Förberett förtalsmål mot personer"

När rättegången mot Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" tog slut under tisdagen var det den förre ÖFK-ordföranden som tog sista ordet inne i rättssalen, innan förhandlingen avslutades. Då sa han bland annat att han blivit utsatt för förtal under tiden som brottsmisstänkt.

Kindberg meddelar nu att han planerar att driva förtalsprocesser mot flera personer. Han tänker dock inte göra någon anmälan mot medier, som han menar stått för en rapportering som varit "allt annat än objektiv och opartisk".

- Nej, inte mot någon publicering. Jag förstår rollen som media har och vinklingarna. Jag förstår det drev som är. Men det finns andra som vi förberett och förbereder förtalsmål mot i den frågan. Men det är inte mot någon i media. Det finns många andra personer, säger Kindberg.

Den tidigare ÖFK-ordföranden vill inte berätta vilka personer det är som är aktuella för honom att agera mot.

- Jag vill inte föregå den processen, för det vore ytterst oseriöst. Jag ska först fatta slutgiltigt beslut om vi ska göra det.

Hur går den processen vidare, när blir den klar?

- Den är utredd och klar, och bedömningen av hur det skulle gå är ganska solklar. Jag brukar ju vinna det jag ger mig in på.

När tror du att du skickar in något?

- Jag ska bestämma mig innan året är slut, har jag tänkt.

På frågan om han kommer invänta domen i målet vars rättegång nu precis är avslutad svarar Kindberg:

- Det har jag inte bestämt mig för än, men det kan vara lämpligt.

Hur känner du nu när rättegången är slut?

- Jag tycker att det är ganska skönt, faktiskt. Jag är väldigt lättad. Jag ser väldigt mycket fram emot den 5 november, som då är en dag före min födelsedag. Jag tror det blir en glädjefylld födelsedag.

Hur blir väntan på domen (som meddelas den 5 november)?

- Äeh, vafan, har man väntat i 550 dagar på någonting så kan man väl vänta fem veckor till. Det är jobbigt naturligtvis, men jag vill inte sätta mig i någon form av offerroll för det är inte det som det handlar om. Det är jobbigt för de som är runt omkring det. Det är jobbigt för nära och kära.

Kindberg är starkt kritisk till resultatet av åklagarens utredning.

- Inte ett enda bevis (från åklagarens sida) håller i rättegången. Det är liksom solklart.

- Min bedömning av det hela är solklar. Det blir en friande dom.

På frågan om det finns någonting som kommit fram under rättegången som Kindberg tycker är besvärande för hans egen del svarar han:

- Inte ett dugg. Ingenting. Absolut inte.

Hur kommer det sig?

- Jag tycker inte att det är något besvärande. Absolut inte. Åklagaren har haft tillgång till all datatrafik mellan 2008 och 2018. Det är fyra datorer, varav tre som är hittade i ett cykelförråd som jag själv inte varit i, och de har inte hittat ett enda komprometterande mejl eller dokument.

Det finns ju många mejl som de (åklagarna) menar pekar på en brottsplan.

- Det innebär ju inte att det är det. Det vore synnerligen märkligt om någon person skulle ha upprättat en brottsplan och sen varit öppen med den i alla sina medier, i telefoner och i datorer. Det faller på sin egen rimlighet. Det är bara nys alltihop, säger Kindberg.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.