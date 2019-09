Kindbergs "högra hand" pressades rörande mejl om "slantar till ÖFK" - tydliga svar uteblev

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK och Driftaren AB (ägs av ÖFK). Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.

Under onsdagen fortsatte rättegången i målet och då hördes Hans Carlsson som vittne. Carlsson står Kindberg nära. De har jobbat ihop i många år. Först på Fältjägaren AB, där Carlsson var fastighetschef och Kindberg vd. När Kindberg anställdes som vd för Östersundshem följde Carlsson, lite mindre än ett år senare, med och blev där stabschef. Samtidigt har Kindberg och Carlsson i flera år tidigare varit ordförande respektive vice ordförande i Östersunds FK. Fotbollskanalen har tagit del av en deltagarlista för en resa, anordnad av ÖFK, till en av klubbens Europa League-matcher 2017 på vilken Hans Carlsson beskrivs som Daniel Kindbergs ”högra hand”. Listan skickades ut till de som åkte med på resan.

En sak som åklagaren fokuserade på under sin utfrågning av Carlsson var den mejlkorrespondens från 2014 mellan Carlsson och Daniel Kindberg som Ekobrottsmyndigheten hittat. Det hela började med att Carlsson (då fastighetschef för Fältjägaren) skickade ett mejl till Kindberg (då nytillträdd vd hos Östersundshem). Kindberg bytte just Fältjägaren mot Östersundshem den 1 januari 2014. I ämnesraden skrev Carlsson: ”Kan du komma hit?” och i det första mejlet: ”Hej! Måste få innehållet i kuvertet förklarat för mig och även (redovisningsansvarig)”, varpå Kindberg svarade bland annat: ”(Redovisningsansvarig) behöver väl ingen förklaring?".

Därefter förklarade Carlsson vilka fakturor det gällde och nämnde delar av "Sollefteåbons" företagsnamn, vilket uppfattats som att han syftar på bolaget som är indraget i brottsutredningen. I samma mejl fortsatte Carlsson genom att skriva bland annat: "Det bästa vore om du kan komma. Är du fortfarande på möte, för detta känns inte bra”.

Kindbergs svar? "Ok, om det inte går att få in dessa i budgeten och (redovisningsansvarig) gjort bokslut för jan- mars och de redan har frågor på detta då ska vi inte gå in i detta, det är för att få in slantar till ÖFK så någon förklaring till (redovisningsansvarig) är ju inte möjlig! Finns det något utrymme för något eller har ni ändrat hela budgeten? Försäljningskostnader är det borta? Projekt kanske är svårt att göra. Går det inte att göra något så går det inte!".

Innan åklagaren tog upp mejlkorrespondensen visade han flera fakturor för Hans Carlsson, bland annat en som rör arbete efter en storm.

Åklagaren: Har du sett något av de här arbetena utföras?

- Det är jag helt säker på.

Å: Har du sett vem som gjorde det?

- ("Sollefteåbon") var med. Sen var det väl lite annat folk. Jag kommer inte ihåg vilka.

Fakturornas datum är den 28 februari 2014, och samma dag skickades fakturorna till Daniel Kindberg på mejl. Därefter, återigen samma dag, uppstod mejlkonversationen mellan Carlsson och Kindberg.

Åklagaren: Vad avses med att du måste få innehållet förklarat för dig?

- Att jag inte vet vad det är i kuvertet, svarade Hans Carlsson.

I mejlkonversationen skriver Kindberg ut månader och fakturaförklaringar som passar ihop med de fakturorna som åklagaren kopplar ihop med korrespondensen, men Carlsson säger inte veta vad det är för fakturor som avses.

Åklagaren: Är det de fakturor vi tittade på alldeles nyss?

- Det vet jag inte.

Å: Kan du minnas om det är så?

- Det kan jag inte.

När åklagaren sedan frågade varför Carlsson skrivit bland annat "dessa finns inte i budget" och "detta känns inte bra" svarade vittnet:

- Det minns jag inte. Ska jag ha förklaring till att det inte finns i budget är det ju något som inträffat föregående år som måste tas upp som uppsluppna kostnader det här året.

Carlsson medger dock att det "förmodligen" är ("Sollefteåbons" företag) som avses i mejlen.

Åklagaren: Kindberg skriver "det är för att få in slantar till ÖFK så någon förklaring till (redovisningsansvarig) är ju inte möjlig". Vet du vad han menar med det här?

- Nej.

- Om ÖFK hade gjort något jobb så ska de väl få betalt för det jobbet.

Å: Men vad är kopplingen här mellan ÖFK och ("Sollefteåbons" företag)?

- ÖFK har väl gjort något jobb åt ("Sollefteåbons" företag).

Å: Har ÖFK gjort det?

- Det är enda jag kan tolka, men jag ska inte vara här för att tolka. Det får du fråga Daniel om, det är ju han som har skrivit det.

- Men ÖFK hade ju avtal med Fältjägaren om att göra vissa saker.

Å: Men det handlar ju om ("Sollefteåbons" företags) fakturor?

- Som har gått till Fältjägaren. Då måste kanske ("Sollefteåbons" företag) ha anlitat ÖFK i det fallet. Så måste det väl vara.

Å: Fick ("Sollefteåbons" företag) betalt för det här arbetet?

- Inte en aning.

Å: Det finns ingen betalning. Vet du varför det blev så?

- Nej, det vet jag inte.

Å: Du har ju berättat att arbetena är utförda, men det finns ingen betalning. Men du vet inte varför de inte fick betalt?

- Nej.

Daniel Kindberg har tidigare frågats ut av åklagaren om mejlkorrespondensen och då sade han sig inte minnas varför han skrev som han skrev.

Under Fältjägaren, som Carlsson jobbade för fram till hösten 2014, ska "Sollefteåbons" företag ha fått jobbuppdrag både av Carlsson och Kindberg. Det uppgav Carlsson när han vittnade i rätten.

Åklagaren: Har du sett honom utföra arbete?

- Jag har sett honom köra lastbilar, under åren.

Enligt "Sollefteåbon" ligger utländsk arbetskraft som han köpt in bakom stora delar av de timmars arbete som han fakturerat Peab. När försvarssidan fick möjligheten att ställa frågor till Hans Carlsson undrade Daniel Kindbergs försvarsadvokat Olle Kullinger om Carlsson sett "Sollefteåbon" med andra människor.

- Ja, det har varit folk med men vilka det är kommer jag inte ihåg, svarade då Carlsson.

Kullinger: Var det någon typ av människor?

- Arbetare. Det var inga speciella människor så. Men jag vet att han haft folk med utländsk härkomst, på något sätt och vis. Uppe vid arenan har det varit någon som inte kanske kunde prata svenska.

Kullinger: Åklagarens påståenden om att ("Sollefteåbon") aldrig har kört schaktmassor på Stadsdel norr, vad är din kommentar till det?

- Han har definitivt kört schaktmassor.

Kullinger: Det är ingen tvekan om det?

- Nej.

En tidigare Peab-medarbetare vittnade också under onsdagen. Han har haft kontor på Stadsdel norr, området där arbetena ska ha blivit utförda, men han har inte varit ute och arbetat operativt på området. Vittnet sa i rätten att han sett "Sollefteåbon" med lastbil, men "framför allt" i anslutning till kontoret där han satt. Den tidigare Peab-medarbetaren berättade att han sett "Sollefteåbon" utföra flyttjobb, men att det var runt 2006. Åtalet rör åren 2013-2017.

Vittnet vädrade också ett stort missnöje med Peabs internutredning, som gjordes av Modum med anledning av brottsmisstankarna som lett fram till rättegången. Utredningen har kritiserats av försvarssidan, bland annat för att Modum bistått Ekobrottsmyndigheten med uppgifter. Den tidigare Peab-medarbetaren var en av de som Modum-utredarna frågade ut under sitt arbete med rapporten.

- De uppträdde väldigt arrogant och de ville inte veta sanningen. De bara malde på och tryckte igenom det de ville. Det är det värsta jag varit med om. Min bestämda uppfattning är att de hade ett mål med det där, sa vittnet i rätten under onsdagen.