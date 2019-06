Klart: AIK-back missar MFF-matchen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

AIK:s wingback Rasmus Lindkvist missade i fredags lagets träning på grund av förkylning och var därmed ett frågetecken inför söndagens hemmamöte med Malmö FF på Friends Arena. Tränaren Rikard Norling ville efter träningen inte ge ett definitivt besked kring om backen kan spela toppmötet, men nu står det klart att det inte blir så.

AIK gav under söndagsmorgonen besked om föreningens matchtrupp till mötet - och i den fanns inte Lindkvist med, precis som Panajotis Dimitriadis och Anton Salétros som är avstängda efter rött respektive gult kort mot Norrköping senast.

Glädjande för AIK är däremot att Robert Lundström för första gången är tillbaka i lagets matchtrupp igen efter över ett år utanför laget på grund av korsbandsskada. Dessutom är isländske anfallaren Kolbeinn Sigthorsson också med i truppen. Anfallaren var även med i truppen senast mot Norrköping, men ströks innan avspark.

AIK:s möte med Malmö FF börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.

Se hela AIK:s matchtrupp i tweeten nedan.