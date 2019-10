Klart: Då meddelas Kindbergs dom

Under tisdagen avslutades rättegången mot Daniel Kindberg, ”Sollefteåbon” och ”Peabmannen” i Ångermanlands tingsrätt. Då höll försvarssidan i sina pläderingar.

Mot slutet av dagen meddelades det också när domen i målet kommer att falla. Den kommer att bli känd klockan 11.00 den 5 november november senare i år.

- Jag förutsätter att jag blir frikänd, sa Daniel Kindberg i rättssalen under tisdagen.

När han mötte media efter att förhandlingen var slut var Kindberg rejält kritisk till resultatet av åklagarens utredning.

- Jag tycker det är tillräckligt visat att det här inte håller ens för att väcka åtal i första hand.

Åklagaren Niklas Jeppsson har yrkat på fängelse i minst fyra år för den förre ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg, utöver näringsförbud i sju år.

När det gäller "Peabmannen" har åklagaren yrkat på ett fängelsestraff på minst tre år. "Sollefteåbon" anser åklagaren ska straffas med fängelse i minst fyra år.

Daniel Kindberg, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" är åtalade misstänkta för att ligga bakom en brottslig transaktionskedja som rör omkring 15 miljoner kronor mellan 2013 och 2017. De ska, enligt åklagaren, ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigvar var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av den misstänkt brottsliga transaktionskedjan, enligt Ekobrottsmyndigheten. "Sollefteåbons" företag misstänks för att då ha skickat osanna fakturor direkt till Fältjägaren. De åtalade menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre misstänkta nekar till brott.