Klart: Djurgården värvar Siltanen

Djurgårdens IF slår till med en ny värvning.

Stockholmsklubben har på ett medlemsmöte under torsdagen presenterat att finländske mittfältstalangen Matias Siltanen, 17, ansluter från finländska Kups. Därmed återförenas han med Djurgårdens nye tränare Jani Honkavaara, som i december anslöt från samma finländska klubb.

Siltanen har skrivit på ett treårskontrakt med Djurgården.

- Det känns väldigt bra att skriva på för Djurgården. Jag är både glad och stolt över att få bli en del av laget och föreningen och tacksam över att vara här, säger nyförvärvet i ett uttalande via ett pressmeddelande.

- Djurgården är en stor förening som alltid är med och slåss i toppstriden om medaljer och Europa-platser. Sedan vet jag ju att det är en fantastisk atmosfär på matcherna och det uppskattar jag verkligen. Jag har sett en del matcher och speciellt matcherna i Conference League gjorde intryck på mig.

Sportchefen Bosse Andersson är glad över att ha landat köpet.

- Matias Siltanen är en ung och talangfull spelare som trots sin unga ålder har varit framträdande i KuPS under båda ligan och cupen. Han har funnits med på diverse listor över de största unga talangerna och vi har följt honom under en ganska lång tid, sedan blev det mer intensivt på plats under förra året. Intresset för Matias blev ju större av det vi såg och samtidigt fick vi ju också allt bättre koll på Jani Honkavaara som tränare, så det blev dubbelt fördelaktigt för oss, säger Andersson.

- Sedan har det varit en lång process, där det funnits andra intressenter. Men vi har haft en bra dialog med Kups och har suttit ner och haft en noggrann planering med familjen där en idé var att Matias skulle komma under sommaren när han fyllt 18 år och hunnit med mer i skolan. Samtidigt var både Matias och familjen klara och tydliga med att de ville att övergången sker nu.

Bosse Andersson fortsätter:

- Matias tycker att vårt upplägg är bra och att vi tar det i rätt takt i flera steg. Att få en långsiktig utveckling inom seniorfotboll på allsvensk toppnivå och det ger en extra trygghet för Matias att Jani Honkavaara är på plats som tränare. Det har varit en viktig faktor i hans val eftersom Jani känner till Matias potential och har stort kunnande om honom. Så vi får in en väldigt spännande spelare med stor framtidspotential och det är mycket glädjande för oss att Matias har valt att komma till Djurgården.

Under onsdagen medgav Siltanen att han var nära en flytt till Djurgården, men även att han fortsatt avvaktade ett eventuellt bud från Premier League-jätten Manchester City.

Fredrikstad i Norge och engelska Bournemouth/deras systerklubb Hibernian har också sagts vara ute efter Siltanen, men Djurgården vann alltså dragkampen.

Tidigare har Savon Sanomat uppgett att Kups krävt omkring en miljon euro (drygt elva miljoner svenska kronor) samt vidareförsäljningsprocent och bonusar för Siltanen. Enligt transfer-specialisten Fabrizio Romano är övergångssumman på 1,2 miljoner euro, ungefär 13,7 miljoner svenska kronor.



Siltanen står noterad för ett mål och fem assist på 43 framträdanden med Kups. 17-åringen har genom åren spelat med flera finländska U-landslag.