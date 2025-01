Klart: Elfsborg värvar Magnusson

I dagarna uppgav norska Nettavisen att Elfsborg var nära att värva Fredrikstads lagkapten Julius Magnusson för runt 10 miljoner kronor och utöver priset väntades affären inkludera bonusar.

Nu är dealen i hamn. Elfsborg bekräftar att Magnusson ansluter på ett kontrakt över 2029.

- Det känns väldigt bra att komma till IF Elfsborg. Det är ett lag som har stora ambitioner och det är något som jag verkligen gillar och ser fram emot att vara en del av den här resan med laget, säger han i ett uttalande på hemsidan.

Magnusson har anslutit till Boråsklubbens träningsläger i Spanien.

- Vi har haft ambitionen att försöka få Julius till IF Elfsborg sedan en tid tillbaka. Efter bra diskussioner med Fredrikstad och inte minst Julius egen vilja har vi nu lyckats komma överens om en transfer. Att vi kan locka en isländsk landslagsspelare, lagkapten och en av norska ligans bästa mittfältare från ett lag av Fredrikstads kaliber känns förstås extra bra. Det visar att det vi i IF Elfsborg gjort och gör attraherar och vi hoppas att detta också förmedlar våra ambitioner till vår omgivning, säger klubbchefen Stefan Andreasson i ett uttalande.

Managern Oscar Hiljemark:

- Vi är väldigt glada att kunna välkomna Julius och hans familj in i IF Elfsborg. Vi har under en längre tid scoutat Julius efter hans fina prestationer i Fredrikstad. Som fotbollsspelare har han kvaliteter både i det offensiva och defensiva spelet och vi tror starkt på att Julius kommer tillföra laget ytterligare kvalitet i många faser av spelet.

Magnusson, som är mittfältare, anslöt till Fredrikstad år 2023 och noterades för totalt 66 tävlingsmatcher i klubben. Han har därtill gjort fem A-landskamper för Island och var med i landslagstruppen så sent som i november. 26-åringen har också ett förflutet i klubbar som Vikingur och Heerenveen.

Inför säsongen 2025 har Elfsborg exempelvis sålt Michael Baidoo till Plymouth för en rapporterad övergångssumma på ungefär 20 miljoner kronor samt att klubben värvat Rasmus Wikström från Mjällby, en affär som uppgavs gå loss på runt 10 miljoner kronor.