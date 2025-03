Klart: Elfsborg värvar Taylor Silverholt

Taylor Silverholt levererade 13 mål på 30 matcher i superettan för Helsingborgs IF förra säsongen.

Nu flyttar han till allsvenskan.

Under måndagskvällen bekräftar fjolårssjuan IF Elfsborg att man plockat in 23-åringen på ett avtal som sträcker sig över säsongen 2029.

- Först och främst tack så mycket, känslan är väldigt bra. Det är en väldigt fin klubb jag kommer till och jag tror att jag kommer att utvecklas väldigt mycket här. Det är väldigt kul att ett sådant stort lag i Sverige hade koll på mig och ville ha mig, så det känns väldigt bra, säger Silverholt i ett uttalande på Boråsklubbens hemsida.

Han fortsätter:

- Fokus är nu att komma in i laget så gått det går och lära sig spelsättet så snabbt som möjligt. Det ska bli kul och spännande att träffa grabbarna i laget, det är många spelare som har haft väldigt fina karriärer som det ska bli både kul att träffa och ta lärdom av

Managern Oscar Hiljemark är nöjd.

- Vi är väldigt glada att Taylor har valt att bli en del av IF Elfsborg. I Taylor får vi en spelare som under de senaste säsongerna gjort både mål och assist i sina klubbar och bidragit mycket med sina insatser. Vi hoppas på en positiv framtid ihop, säger han till klubbens hemsida.

Klubbchefen Stefan Andreasson menar att man var i behov att förstärka offensivt. Emil Holten skeppades nyligen iväg till Fredrikstad.

- Vi har haft ambitionen att förstärka vår trupp med en offensiv spelare och har sedan en tid tillbaka haft siktet inställt på Taylor. Efter bra diskussioner med Taylor själv och Helsingborgs IF är vi idag glada att kunna presentera Taylor Silverholt som Elfsborgare. Taylor ansluter direkt till vår trupp och har skrivit på ett avtal över säsongen 2029, säger Andreasson.

Silverholt kom till HIF för drygt ett år sedan och blev noterad för17 mål på 36 matcher. Han har ett förflutet i Mjällby, Jönköpings Södra och Falkenbergs FF. I allsvenskan har han totalt blivit noterad för 19 matcher.