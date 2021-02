Klart: Frej byter namn till Stockholm Talangfotbollsförening

Under onsdagskvällen höll IK Frej Herrfotboll ett nytt årsmöte om utträde ur IK Frej Alliansförening. Efter mötet hade avslutats stod det klart: IK Frej Herrfotboll bryter sig ur sin allians, och byter namn till Stockholm Talangfotbollsförening. Laget kommer spela i division 1 kommande år.

I ett meddelande på klubbens hemsida skriver de:

"Medlemmarna konstaterade att de ekonomiska förutsättningarna att driva division 1-verksamheten vidare inom IK Frej saknas samt att alternativet till konkurs är att verksamheten istället drivs med full finansiering av Hammarby. Medlemmarna röstade, likt förra årsmötet, för att lämna IK Frej alliansföreningen. "

De fortsätter:

"Detta beslut innebär att division 1-laget enligt stadgarna inte får fortsätta heta IK Frej. Medlemmarna röstade fram det nya namnet till Stockholm Talangfotbollsförening samt att div 1-laget skall lämna Vikingavallen. Detta bland annat för att inte konkurrera om match- och träningstider med IK Frejs barn- och ungdomsverksamhet, damlag och nya herrlag. Klubben ska spela gul/svarta tröjor och svarta shorts, för att anknyta till IK Frej och klubbens historia."

Frejs herrfotbollsförening har under de senaste åren haft stora ekonomiska problem, vilket Hammarby hjälpt till med. Frej hade i fjol två miljoner kronor i skulder, och därför gick Hammarbys nätverk av sponsorer och kontakter in och reglerade skulderna. Under kvällens årsmöte stod det klart att de långfristiga och kortfristiga skulderna uppgår i -2,9 miljoner kronor. Alternativet till konkurs var därför att verksamheten istället drivs med full finansiering av Hammarby - som det nu står klart att den kommer göra.

Under årsmötet röstade även medlemmarna för att den sittande styrelsen skulle sitta kvar. Styrelsen består av ordförande Peter Kleve, som valdes för en period om ett år. Samt Thomas Petersson, Patrik Niklasson, Mattias Fri och Fredrik Österberg, de valdes alla in som ledamöter för en period om två år. Dessa är alla Bajen-representanter, och tog plats i Frej-styrelsen när Hammarby klev in och räddade Frej ekonomiskt.

Dam- och ungdomsföreningen, i Alliansföreningen IK Frej, kommer att ha ett seniorlag i damernas division 4 och herrarnas division 4. Division 4-platsen har Frej tagit över från Hammarby TFF, och det laget kommer utgöras av ett seniorlag som är till för föreningens ungdomsspelare.

