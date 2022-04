Klart: Gigovic missar mötet med Elfsborg

Helsingborgs IF gav under onsdagen besked om att mittfältaren Armin Gigovic missar torsdagens hemmamöte med IF Elfsborg på Olympia i allsvenskan. Spelaren ersätts i stället av Dennis Olsson i truppen.

- Han har fortfarande lite bekymmer med det som hände i samband med att han fick kliva av. Han är inte med, och Dennis Olsson är tillbaka igen efter sina problem med nacken, så truppen är i stort sett densamma minus Gigovic och Dennis in, säger tränaren Jörgen Lennartsson i en intervju på klubbens hemsida.

HIF har hittills åkt på tre raka förluster i seriespelet den här säsongen. Senast blev det förlust mot IK Sirius på bortaplan i Uppsala.

ANNONS

Se hela HIF:s trupp i tweeten nedan.